Росстат не стал публиковать данные о доходах россиян накануне Послания
Росстат не стал публиковать данные о динамике реальных доходов россиян накануне послания президента Федеральному собранию, в то время как ранее данные о доходах публиковались строго по графику. На это обратило внимание Forbes.
Как пояснили изданию в Росстате, публикация сведений перенесена с 20 апреля на 29 апреля, так как "сбор информации о некоторых компонентах доходов потребовал больше времени, пришлось уточнять часть данных".
В 2020 году из-за пандемии коронавируса реальные располагаемые доходы россиян во втором квартале упали на 7,9% в годовом выражении — рекордно с 1999 года, в третьем и четвертом обвал замедлился до минус 5,3% и минус 1,7% соответственно.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Не стал публиковать потому, что стыдно об этом говорить. Хвалиться нечем, а раздражать лишний раз общественность не хочется. Впереди "послание" все таки. И опять бла, бла, бла услышим. Хотя, это ведь послание не народу, а "народным избранникам", которые страшно далеки от народа.
вы наши.
свои доходы не знаете?
Когда упоротые возвращаются в реальность, реальность бьёт их по морде с размаха... Иначе не бывает.
Прорывной отрицательный рост!