Росстат не стал публиковать данные о доходах россиян накануне Послания

© KM.RU, Стоп-кадры из видеотрансляции

Росстат не стал публиковать данные о динамике реальных доходов россиян накануне послания президента Федеральному собранию, в то время как ранее данные о доходах публиковались строго по графику. На это обратило внимание  Forbes.

Как пояснили изданию в Росстате, публикация сведений перенесена  с 20 апреля на 29 апреля, так как "сбор информации о некоторых компонентах доходов потребовал больше времени, пришлось уточнять часть данных".

В 2020 году из-за пандемии коронавируса реальные располагаемые доходы россиян во втором квартале упали на 7,9% в годовом выражении — рекордно с 1999 года, в третьем и четвертом обвал замедлился до минус 5,3% и минус 1,7% соответственно.  

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 21.04.2021, 14:23
    Гость: stalker

    Не стал публиковать потому, что стыдно об этом говорить. Хвалиться нечем, а раздражать лишний раз общественность не хочется. Впереди "послание" все таки. И опять бла, бла, бла услышим. Хотя, это ведь послание не народу, а "народным избранникам", которые страшно далеки от народа.

  4. 21.04.2021, 11:55
    Гость: Старый

    Когда упоротые возвращаются в реальность, реальность бьёт их по морде с размаха... Иначе не бывает.

Все комментарии (14)
Выбор читателей
Импортозамещение не удалось: российские хотельеры подложили свинью нашим туриста
Импортозамещение провалилось: российские отельеры подложили свинью нашим туристам
Как мигранты вытесняют коренное население России из школ
Мыс Хрустальный © KM.RU, Святослав Князев
Ущерб сельскому хозяйству от водной блокады Крыма превысил 200 млрд рублей
Приведение к присяге первокурсников
«Дагестанский прыжок» и его последствия
Избранное
«Германия может недолюбливать французского соседа, но она обречена спасать экономику Франции»
Алексей Горшенев назвал соцсети «болотным днищем»
Чем лечить грипп и ОРВИ у малышей
«Край наглости»: приписки врачами услуг — контрольный выстрел в бесплатную медицину
Свободный полет feat. Майк Кремлин «Джими»
«Мы в составе России или где-то сбоку?»: крымчане честно поделились своими проблемами
Александр Проханов: «Как разворачивался ГКЧП - грандиозный и страшный проект Госбезопасности по сокрушению Советского Союза»
«Смятение и раздор в верхах, усиление внутриэлитной вражды – вот чего жаждет Запад, командируя Навального в нашу страну»
Витамин В3 (РР, ниацин) - роль, потребность, избыток, дефицит
Лучшие гибридные автомобили 2020 года
Русская печь- это чудо печь