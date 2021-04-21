Росстат не стал публиковать данные о доходах россиян накануне Послания

10:43 21.04.2021

Росстат не стал публиковать данные о динамике реальных доходов россиян накануне послания президента Федеральному собранию, в то время как ранее данные о доходах публиковались строго по графику. На это обратило внимание Forbes.

Как пояснили изданию в Росстате, публикация сведений перенесена с 20 апреля на 29 апреля, так как "сбор информации о некоторых компонентах доходов потребовал больше времени, пришлось уточнять часть данных".

В 2020 году из-за пандемии коронавируса реальные располагаемые доходы россиян во втором квартале упали на 7,9% в годовом выражении — рекордно с 1999 года, в третьем и четвертом обвал замедлился до минус 5,3% и минус 1,7% соответственно.