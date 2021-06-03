Чубайс рассказал, как России сохранить статус великой энергодержавы
Россия в будущем может сохранить статус великой энергетической державы с помощью экспорта водорода. Об этом заявил в четверг на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс.
"То, что в России можно сделать по водороду, геополитически сопоставимо с тем, что сейчас делает Россия по углеводороду. Россия способна поставить задачу сохранения статуса великой энергетической державы с замещением экспорта углеводородов на экспорт водорода", - приводит слова Чубайса ТАСС.
Он добавил, что "специалисты в один голос говорят: действующая газотранспортная система способна, по крайней мере, 10% пропускных мощностей использовать для транспорта водорода, без глубокой модернизации ГТС". "У нас такое фантастическое преимущество, о котором мечтать не может никто. Надо вцепиться зубами и немедленно продвигаться в этом направлении", - отметил Чубайс.
Петербургский международный экономический форум проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности".
Комментарии читателей Оставить комментарий
Что-то я не помню "при плановом совке" дефицита электроэнергии.
Ответ прост - нужно избавится от этого "мудреца" и его друзей
Что то он забыл сказать что ему для этих целей надо выделить 10 триллионов рублей...
Вы хотели сказать:"к\Когда оно(существо) исчезнет"? Полностью с Вами согласен.Наших либералов уже на дух не переношу.Враги народа.Вот Силуанов в Питере заявил, что может быть обесценивание рубля и зарплат.Так, простите, г-н Силуанов, Вы -министр, предпринимайте шаги, чтоб не было обесценивания.У нас некоторые министры констатацией занимаются, а до дел руки не доходят.Взял бы да почитал воспоминания советского министра финансов Зверева, что и как делать.А таким министром финансов и я могу быть.
Россия сохранит статус великой энергодержавы если Чубайса туда не подпускать. И вообще, если бы не Рыжий, мы и сейчас оставались бы великой державой.