Глава Минэкономразвития назвал неизбежным частичное повышение налогов

09:55 7.06.2021

Министр экономического развития России Максим Решетников назвал неизбежной повышение части налогов, что должно стимулировать предпринимателей вкладывать деньги в инвестиции. Об этом Решетников рассказал в интервью телеканалу РБК.

По его словам, необходимо "донастроить" налоговую систему так, чтобы бизнесу стало не выгодно выводить средства за рубеж. В частности, "немного дестимулировать" выплаты девидендов акционерам, которые иногда бывают "слишком большие", путем повышения налогов для таких компаний.

Тем самым власти планируют повысить относительную привлекательность для новых инвестиций.

Как отметил Решетников, Минфин уже представил первые наброски этого проекта. В ближайшее время предстоит их обсуждение, в том числе с бизнесом.