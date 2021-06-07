Глава Минэкономразвития назвал неизбежным частичное повышение налогов
Министр экономического развития России Максим Решетников назвал неизбежной повышение части налогов, что должно стимулировать предпринимателей вкладывать деньги в инвестиции. Об этом Решетников рассказал в интервью телеканалу РБК.
По его словам, необходимо "донастроить" налоговую систему так, чтобы бизнесу стало не выгодно выводить средства за рубеж. В частности, "немного дестимулировать" выплаты девидендов акционерам, которые иногда бывают "слишком большие", путем повышения налогов для таких компаний.
Тем самым власти планируют повысить относительную привлекательность для новых инвестиций.
Как отметил Решетников, Минфин уже представил первые наброски этого проекта. В ближайшее время предстоит их обсуждение, в том числе с бизнесом.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Кто на ком стоял ? Чего Европа потеряла не в курсе. Бросьте. Люди живут достойно, свободно ездят из страны в страну , работают там где интересно на свой вкус , получают вполне неплохие доходы , при желании открывают свой бизнес в любой стране без кошмаривания . И живут здоровыми в среднем лет на 15-20 больше чем в России. По крайне мере для абсолютного большинства следствия деятельности ваших "закулис троцкистов-глобалистов" не видны.
эмиграция, если вы не узкий специалист, это утопия. Мировая финансовая закулиса троцкистов-глобалистов(хозяева денег) кошмарит всех без разбору, включая Европу и РФ. Европа уже потеряла свою национальную самоидентичность. В России все езе идет тайная борьба государственников с крипто-троцкистами
А военное поражение на каком направлении может вознинуть ? Кто с нами воюет? Или скажем так , против кого мы воюем , какие цели , и где возможен успех ? Если брать точки обострения. Украина? , так по словам нашего главкома "ихтамнет" , да и вообще на данном противостянии любой военный исход для России катастрофа. Cирия ? Так это вообще войной сложно назвать , сомнительная операция весьма , если отбросить пропагандистко-ура лозунги и призывы. Да и вообще при общей экономической ситуации и отсутствии союзников, сейчас любая серьезная заварушка это треск и развал бюджета.
Тута вот на форуме , на соседних ветках утверждают, что народ в основном всецело одобрямс политику Владимира Владимировича и его товраищей. А кто не одобрямс, тот значит не патриот , шпиен , иностранный прихвостень и далее набор разных слов.
В условиях, когда страна нуждается в повышении деловой активности, повышение налогов играет деструктивную роль. Для достижения этой цели налоги снижают с целью создания режима наибольшего благоприятствования для бизнеса. Лишнее доказательство того, то нас экономический блок в правительстве тупицы возглавляют. А может и вредители.