13:41 7.07.2021

Экспресс-мониторинг рынка розничных банковских услуг компании Frank RG показал, что в первый месяц текущего лета российские банки выдали рекордный объем кредитов наличными - 623 млрд рублей (прирост 8,5% за месяц).

По сравнению с июнем прошлого года, когда в регионах действовали связанные с пандемией ограничения, объем кредитов наличными вырос в 1,6 раза. При этом объем выданных розничных кредитов в июне составил 1,29 трлн рублей (на 14,3% больше, чем в мае).

Крупнейший российский кредитор - Сбербанк - выдал в июне 2021 года физлицам кредиты на сумму 525 млрд рублей, пишет «Интерфакс».

По данным «Объединенного кредитного бюро», в январе-мае банки предоставили гражданам 7,2 млн кредитов наличными, что на 41% больше, чем за 5 месяцев 2020 года.