Кудрин заявил о необходимости создания новой модели экономики в РФ

17:05 2.08.2021

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что модель экономики, которую Россия эксплуатирует сегодня, изжила себя. По его мнению, для перехода к новой модели необходимы экспортный прорыв и внутренние инвестиции.

«Мы должны стать более конкурентоспособными для экспорта. Вообще экспорт для российской экономики - это бесконечная Вселенная. "Экономика спроса" ограничена внутренним потреблением, подпиткой нефти - это старая модель. Если мы становимся более конкурентоспособными, прорываемся на внешний рынок, то этот спрос становится бесконечен», - сказал Кудрин в интервью РБК.

В среднем за последние 5 лет экспорт товаров из России, по данным ФТС, составил $371 млрд. Традиционно в российском экспорте преобладают топливно-энергетические товары (53%; $87,5 млрд) за пять месяцев 2021 года.

«Нужно, чтобы у нас были те товары, которые вдруг захотели купить во всех странах, - как iPhone. Мы должны что-то для мира создать. Тогда экономический рост теоретически может быть и 5%, и выше», - считает Кудрин.

Ранее экономистами ВШЭ был опубликован доклад, согласно которому Россия с точки зрения «передовых технологий» удерживает лидирующие позиции только в экспорте ядерных технологий и вооружений, в остальном же страна является малозаметным участником рынка передовых производственных технологий.

«Мало кто знает, но Китай даже в пик своей раскрутки и при 10% экономического роста в год имел иностранных инвестиций примерно 15% от всех своих инвестиций. То есть 85% инвестиций были все равно внутренними. А это трансформация ваших сбережений в инвестиции компаний. Вот в этот момент нужно инвестировать в суперпередовые технологии будущего, в товары будущего», - утверждает Кудрин.