Кудрин заявил о необходимости создания новой модели экономики в РФ

Алексей Кудрин

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что модель экономики, которую Россия эксплуатирует сегодня, изжила себя. По его мнению, для перехода к новой модели необходимы экспортный прорыв и внутренние инвестиции.

«Мы должны стать более конкурентоспособными для экспорта. Вообще экспорт для российской экономики - это бесконечная Вселенная. "Экономика спроса" ограничена внутренним потреблением, подпиткой нефти - это старая модель. Если мы становимся более конкурентоспособными, прорываемся на внешний рынок, то этот спрос становится бесконечен», - сказал Кудрин в интервью РБК.

В среднем за последние 5 лет экспорт товаров из России, по данным ФТС, составил $371 млрд. Традиционно в российском экспорте преобладают топливно-энергетические товары (53%; $87,5 млрд) за пять месяцев 2021 года.

«Нужно, чтобы у нас были те товары, которые вдруг захотели купить во всех странах, - как iPhone. Мы должны что-то для мира создать. Тогда экономический рост теоретически может быть и 5%, и выше», - считает Кудрин.

Ранее экономистами ВШЭ был опубликован доклад, согласно которому Россия с точки зрения «передовых технологий» удерживает лидирующие позиции только в экспорте ядерных технологий и вооружений, в остальном же страна является малозаметным участником рынка передовых производственных технологий.

«Мало кто знает, но Китай даже в пик своей раскрутки и при 10% экономического роста в год имел иностранных инвестиций примерно 15% от всех своих инвестиций. То есть 85% инвестиций были все равно внутренними. А это трансформация ваших сбережений в инвестиции компаний. Вот в этот момент нужно инвестировать в суперпередовые технологии будущего, в товары будущего», - утверждает Кудрин.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 02.08.2021, 21:56
    Гость: Ник

    Признался,что развалил экономику - и проваливай ко всем чертям.И нечего сопли распускать и ахать - всем и так известно,что страной никто не правит,а только пользуясь служебным положением набивают свои ненасытные карманы для возможной забугорной жизни,а после них хоть трава не расти.

  2. 02.08.2021, 21:40
    Гость: ...

    Европейский оптимист:
    — Дайте правительству срок, и всё наладится.
    Отечественный оптимист:
    — Это точно, и лучше — пожизненный.

  3. 02.08.2021, 21:39
    Гость: ...

    — Абрам, вы слышали, какая паника была вчера на Нью—йоркской бирже?
    — А шо там случилось?
    — Доллар упал.
    — Ха, и это вы называете паникой, и я вас слушаю? Да вы знаете, какая паника была в прошлом году на Привозе, когда у Миши Фридмана упало из кармана сразу 2 доллара...

  4. 02.08.2021, 21:37
    Гость: Алевтина

    Кудрин сам по уши в грязи гайдаровских конюшен(раньше их называли авгиевы конюшни),но время от времени, с плохо скрываемой издевкой, любит читать поучительный ликбез на публику. Но в своих поучениях Кудрин никогда не говорит,кто же будет вычищать гайдаровские конюшни... Делает вид,будто он ни при чем,впрочем,как это делают все ельциноиды.

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