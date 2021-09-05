Хабиб Нурмагомедов заявил, что Дагестан «кормит» электроэнергией Россию
Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов заявил, что его родной регион — Республика Дагестан — «кормит» электроэнергией почти всю западную часть России, сам при этом живёт очень бедно.
Об этом спортсмен заявил на марафоне «Новое знание», куда был приглашён в качестве спикера.
«Я не знаю, знаете вы или нет, но практически вся западная часть России питается электроэнергией, которая добывается в Дагестане. У нас одна из самых больших ГЭС. Так можно перечислять долго. Я думаю, что Дагестан — это очень богатый регион, но если говорить с социальной точки зрения, то мы живем очень бедно», — сказал Нурмагомедов.
Эти слова Хабиба воодушевили его земляков, они начали выражать свою поддержку в комментариях в Instagram. «Русская Весна» приводит часть комментариев:
При этом по состоянию на начало 2021 года Дагестан потреблял электроэнергии в два с лишним раза больше, чем производил. При этом долг республики за электроэнергию перед «Россетями» по состоянию на 1 июня 2021 года составляет 14,4 млрд рублей.
Причём «Газпром» уже не раз заявлял о желании уйти с дагестанского рынка именно по причине систематических неплатежей.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Этому дятлу надо бы знать кто тостроил Дадестану электростанции.
не во всех местах теория Дарвина сработала одновременно. Где-то раньше, где-то позже.
Для дага позор на отсутствие мозгов, а отсутствие наглости и понтов.
Занятия этим делом существенно развивают интеллект.
Не совсем уж так категорически, но Дагестан «торчит» в этом плане .
Например, в 2017 году потребление электроэнергии в Дагестане составило 6,5 млрд кВт.ч. При этом произведено было всего: 4,2 млрд кВт.ч. А в 2018 году потребление составило 6,48 млрд кВт.ч при выработке всего 4,78 млрд кВт.ч электроэнергии. Дефицит электроэнергии в Дагестане уже сейчас составляет от 1,7 до 2,3 млрд кВт.ч в год или 26%-35% от его потребности.
Причем энергопотребление в Дагестане растет темпами даже опережающими все прогнозы. В 2008 году предполагали, что уровень потребления в Дагестане достигнет 6,5 млрд кВт.ч. только к 2020 году, но, как мы видим, он был достигнут уже в 2017 году.
Примерно так Дагестан "кормит" Россию электроэнергией. Долг Дагестана-кормильца России за электроэнергию сейчас составляет порядка 14 млрд рублей.