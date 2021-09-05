Хабиб Нурмагомедов заявил, что Дагестан «кормит» электроэнергией Россию

18:36 5.09.2021

Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов заявил, что его родной регион — Республика Дагестан — «кормит» электроэнергией почти всю западную часть России, сам при этом живёт очень бедно.

Об этом спортсмен заявил на марафоне «Новое знание», куда был приглашён в качестве спикера.

«Я не знаю, знаете вы или нет, но практически вся западная часть России питается электроэнергией, которая добывается в Дагестане. У нас одна из самых больших ГЭС. Так можно перечислять долго. Я думаю, что Дагестан — это очень богатый регион, но если говорить с социальной точки зрения, то мы живем очень бедно», — сказал Нурмагомедов.

Эти слова Хабиба воодушевили его земляков, они начали выражать свою поддержку в комментариях в Instagram. «Русская Весна» приводит часть комментариев:

При этом по состоянию на начало 2021 года Дагестан потреблял электроэнергии в два с лишним раза больше, чем производил. При этом долг республики за электроэнергию перед «Россетями» по состоянию на 1 июня 2021 года составляет 14,4 млрд рублей.

Причём «Газпром» уже не раз заявлял о желании уйти с дагестанского рынка именно по причине систематических неплатежей.