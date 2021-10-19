Россия инвестирует в экономику Армении 1 млрд долларов
Россия планирует в ближайшее время инвестировать в экономику Армении $1 млрд. Об этом во вторник на полях Восьмого армяно-российского межрегионального форума заявил на брифинге заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач.
"У нас очень неплохо восстанавливается взаимный товарооборот в 2021 году - 17% роста. Это при том, что почти на 4% мы упали в пандемийном году. У нас растет инвестиционное сотрудничество: более $2,2 млрд совместно накопленные инвестиции из РФ в Армению. Мы знаем, что есть конкретные проекты на сумму в более еще одного млрд долларов, которые в ближайшее время поступят в экономику Армении", - приводит его слова ТАСС.
Комментарии читателей Оставить комментарий
А что есть у Армении,во что стоило бы инвестировать такие деньги,кроме армянской диаспоры в России?Так эта диаспора за инвестированные деньги Россию и скупает по-тихоньку.Как то странно... Из бюджета следущего года - с пенсионных забрали,с образования забрали,с медицины забрали,с социалки забрали,а в Армению инвестировали.Никто не смотрел?У нас там правительство еще российское или может уже и нет?
Какое-то безумство властей, когда в каждой рекламе, просят помощи больным детям, а в иностранные государства $ миллиарды вбухивают
, не говоря по села и деревни Центральной России, где даже на дороги не выделяют средства.
А кто тебе сказал, что это будут "ваши деньги"? Какие интересно, у вас деньги?
Базар сплошной, точно "злобные дебилы". Лишь один поинтересовался: инвестировать -то кто, государственные или частные субъекты, и в какие проекты будет?
Да это просто какой-то пир во время чумы!