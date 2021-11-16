Германия приостановила процесс сертификации «Северного потока-2»
Германия временно приостановила процесс сертификации «Северного потока-2». Это связано с процессом переоформления организационной структуры проекта.
«Федеральное сетевое агентство пришло к выводу, что сертификация оператора Nord Stream 2 возможна только в том случае, если оператор приведет свою организационно-правовую форму в соответствие с законодательством Германии», — цитирует РБК сообщение немецкого регулятора.
Отмечается, что Nord Stream 2 AG решила не изменять юридическую форму компании; вместо этого для управления германской частью газопровода «Северный поток-2» в соответствии с законодательством Германии будет создана отдельная дочерняя компания. Эта «дочка» станет владельцем и оператором немецкого участка газопровода.
Таким образом, процесс сертификации приостановлен до тех пор, пока не будет завершена передача основных активов дочерней компании.
Комментарии читателей Оставить комментарий
за 70 лет газ в каждый дом и сортир не накукарекал?
...ну опять ты, эуропеец, очередную хрень написал. Далее одни ФАКТЫ.
Газовый поток для СП-2, протянули не из Сибири, а с Севера Европейской части России. А это на 2 тыс.км - короче и ближе до Питера. Раз.
Второе, Газпром вместе ИНВЕСТОРАМИ -компаньонами скупили трубы ДЛЯ всего СП-2 у Российской металлургической компании ( г. Магнитогорск).
Третье, у Газпрома есть ПЯТЬ дочек в Европе ( на территории Германии и Австрии) - владеющие газохранилищами. Газпром им закачал за минимальную плату газ, а эти дочки ВПАРИЛИ Европе уже СВОЙ газ по ФАНТАСТИЧЕСКОЙ цене. Вопрос- а сколько учредитель и хозяин этих дочек наварил ПРИБЫЛИ?!
Вывод: ...эуропеец, твоя тупость не знает границ. Единственно, могу это объяснить твоей черной завистью к России. Да, мы богатеем и будем еще богаче. А ты, либо мерзни, либо больше и больше гони евро-тугрики из своей скудной пенсии, чтоб хоть как-то согреться.
по большому счету прибыль на ресурсы, цена которых включает огромную рентную составляющую, пополам делиться не может. Впрочем, разговор о том не здесь. Можно осведомиться, какую прибыль получают иностранные нефтедобывающие кампании в нефтеэкспортирущих странах. Только по среднеотраслевой норме, максимум несколько десятков процентов, но не сотен.
А где эти месторождения? Вроде бы в Европейской части РФ до половины? Впрочем, не знаю.
Я подозреваю (но одобряю), что этот «кризис» с ценой газа спровоцировали наши в Европе, дабы подстегнули процесс перехода на альтернативные источники.