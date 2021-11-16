Германия приостановила процесс сертификации «Северного потока-2»

Германия временно приостановила процесс сертификации «Северного потока-2». Это связано с процессом переоформления организационной структуры проекта.

«Федеральное сетевое агентство пришло к выводу, что сертификация оператора Nord Stream 2 возможна только в том случае, если оператор приведет свою организационно-правовую форму в соответствие с законодательством Германии», — цитирует РБК сообщение немецкого регулятора.

Отмечается, что Nord Stream 2 AG решила не изменять юридическую форму компании; вместо этого для управления германской частью газопровода «Северный поток-2» в соответствии с законодательством Германии будет создана отдельная дочерняя компания. Эта «дочка» станет владельцем и оператором немецкого участка газопровода.

Таким образом, процесс сертификации приостановлен до тех пор, пока не будет завершена передача основных активов дочерней компании.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 16.11.2021, 18:58
    Гость: Русский

    ...ну опять ты, эуропеец, очередную хрень написал. Далее одни ФАКТЫ.
    Газовый поток для СП-2, протянули не из Сибири, а с Севера Европейской части России. А это на 2 тыс.км - короче и ближе до Питера. Раз.
    Второе, Газпром вместе ИНВЕСТОРАМИ -компаньонами скупили трубы ДЛЯ всего СП-2 у Российской металлургической компании ( г. Магнитогорск).
    Третье, у Газпрома есть ПЯТЬ дочек в Европе ( на территории Германии и Австрии) - владеющие газохранилищами. Газпром им закачал за минимальную плату газ, а эти дочки ВПАРИЛИ Европе уже СВОЙ газ по ФАНТАСТИЧЕСКОЙ цене. Вопрос- а сколько учредитель и хозяин этих дочек наварил ПРИБЫЛИ?!
    Вывод: ...эуропеец, твоя тупость не знает границ. Единственно, могу это объяснить твоей черной завистью к России. Да, мы богатеем и будем еще богаче. А ты, либо мерзни, либо больше и больше гони евро-тугрики из своей скудной пенсии, чтоб хоть как-то согреться.

  3. 16.11.2021, 18:53
    Гость: со стороны

    по большому счету прибыль на ресурсы, цена которых включает огромную рентную составляющую, пополам делиться не может. Впрочем, разговор о том не здесь. Можно осведомиться, какую прибыль получают иностранные нефтедобывающие кампании в нефтеэкспортирущих странах. Только по среднеотраслевой норме, максимум несколько десятков процентов, но не сотен.

  4. 16.11.2021, 18:48
    Гость: вопрос

    А где эти месторождения? Вроде бы в Европейской части РФ до половины? Впрочем, не знаю.

  5. 16.11.2021, 18:46
    Гость: Европеец

    Я подозреваю (но одобряю), что этот «кризис» с ценой газа спровоцировали наши в Европе, дабы подстегнули процесс перехода на альтернативные источники.

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