Германия приостановила процесс сертификации «Северного потока-2»

13:46 16.11.2021

Германия временно приостановила процесс сертификации «Северного потока-2». Это связано с процессом переоформления организационной структуры проекта.

«Федеральное сетевое агентство пришло к выводу, что сертификация оператора Nord Stream 2 возможна только в том случае, если оператор приведет свою организационно-правовую форму в соответствие с законодательством Германии», — цитирует РБК сообщение немецкого регулятора.

Отмечается, что Nord Stream 2 AG решила не изменять юридическую форму компании; вместо этого для управления германской частью газопровода «Северный поток-2» в соответствии с законодательством Германии будет создана отдельная дочерняя компания. Эта «дочка» станет владельцем и оператором немецкого участка газопровода.

Таким образом, процесс сертификации приостановлен до тех пор, пока не будет завершена передача основных активов дочерней компании.