Песков не видит причин для беспокойства из-за вывоза капитала из страны

18:32 26.11.2021

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не видит причин для беспокойства на данный момент из-за оттока капиталов из России, поскольку основы макроэкономической стабильности соблюдаются.

«Ситуация же волатильная достаточно на мировых рынках, мы видим, что волатильность достаточно большая, и на наших рынках тоже немалая сейчас волатильность», - приводит Finanz.ru его ответ журналистам на вопрос, как в Кремле оценивается отток капиталов из России. Он отметил, что «рынки все развиваются по синусоиде, деньги приходят и уходят».

«В данном случае нет никаких причин для какой-то обеспокоенности, потому что все фундаментальные основы макроэкономической стабильности соблюдаются», - подчеркнул Песков.

Банк России 11 ноября сообщал, что чистый вывоз капитала из РФ частным сектором за январь - октябрь 2021 г., по предварительной оценке ЦБ РФ, вырос на 53,9% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 г. и составил $65,7 млрд.