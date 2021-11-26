Песков не видит причин для беспокойства из-за вывоза капитала из страны

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не видит причин для беспокойства на данный момент из-за оттока капиталов из России, поскольку основы макроэкономической стабильности соблюдаются.

«Ситуация же волатильная достаточно на мировых рынках, мы видим, что волатильность достаточно большая, и на наших рынках тоже немалая сейчас волатильность», - приводит Finanz.ru его ответ журналистам на вопрос, как в Кремле оценивается отток капиталов из России. Он отметил, что «рынки все развиваются по синусоиде, деньги приходят и уходят».

«В данном случае нет никаких причин для какой-то обеспокоенности, потому что все фундаментальные основы макроэкономической стабильности соблюдаются», - подчеркнул Песков.

Банк России 11 ноября сообщал, что чистый вывоз капитала из РФ частным сектором за январь - октябрь 2021 г., по предварительной оценке ЦБ РФ, вырос на 53,9% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 г. и составил $65,7 млрд. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 27.11.2021, 00:53
    Гость: Самое главное, чтобы чучелко Вовика из Кремля не вывезли

    Да-да, только "чучелко" мешает прогрессивным оптимизаторам и их холуям!
    Кстати, почему не только Гитлер, но и нынешней госдеп, столь люто ненавидят Ленина?

  3. 27.11.2021, 00:37
    Гость: Песков не видит причин для беспокойства

    А с чего ему тревожиться? Жена - гражданка США, никто не знает в России, по законам США, о ее активах.
    Дочурка в Брюсселе, столице НАТО...
    Это не странно?

  4. 27.11.2021, 00:23
    Гость: ABCD

    А чего побеспокоится то? Всего то в год из страны откачивают от 400 до 700 миллиардов баксов. Нес читая того, что крадут чиновники, и уводят от налогов "бизнесмены" высокого полёта.
    По меркам этих людей за Кремлёвскими стенами, это по сути "нормальный процесс".

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