Песков не видит причин для беспокойства из-за вывоза капитала из страны
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не видит причин для беспокойства на данный момент из-за оттока капиталов из России, поскольку основы макроэкономической стабильности соблюдаются.
«Ситуация же волатильная достаточно на мировых рынках, мы видим, что волатильность достаточно большая, и на наших рынках тоже немалая сейчас волатильность», - приводит Finanz.ru его ответ журналистам на вопрос, как в Кремле оценивается отток капиталов из России. Он отметил, что «рынки все развиваются по синусоиде, деньги приходят и уходят».
«В данном случае нет никаких причин для какой-то обеспокоенности, потому что все фундаментальные основы макроэкономической стабильности соблюдаются», - подчеркнул Песков.
Банк России 11 ноября сообщал, что чистый вывоз капитала из РФ частным сектором за январь - октябрь 2021 г., по предварительной оценке ЦБ РФ, вырос на 53,9% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 г. и составил $65,7 млрд.
Комментарии читателей Оставить комментарий
"Эта нога - кого надо нога!"
Да-да, только "чучелко" мешает прогрессивным оптимизаторам и их холуям!
Кстати, почему не только Гитлер, но и нынешней госдеп, столь люто ненавидят Ленина?
А с чего ему тревожиться? Жена - гражданка США, никто не знает в России, по законам США, о ее активах.
Дочурка в Брюсселе, столице НАТО...
Это не странно?
А чего побеспокоится то? Всего то в год из страны откачивают от 400 до 700 миллиардов баксов. Нес читая того, что крадут чиновники, и уводят от налогов "бизнесмены" высокого полёта.
По меркам этих людей за Кремлёвскими стенами, это по сути "нормальный процесс".
Когда Песок начинает что-то говорить, я точно знаю, что он бредит.