Лидогенерация: как она поможет вам привлечь новых клиентов
Но на самом деле всё довольно просто. Лид — это человек, который заинтересован в покупке вашего продукта и оставил свои данные для того, чтобы вы с ним связались. Соответственно, лидогенерация — это привлечение таких заинтересованных людей.
Для того, чтобы пользователя можно было назвать “лидом” необязательно, чтобы он хотел совершить покупку прямо здесь и сейчас. Человек может просто подписаться на вашу рассылку, воспользоваться функцией “обратный звонок”, записаться на бесплатную консультацию или позвонить в компанию сам.
А теперь давайте посмотрим, как именно можно привлекать лидов, и как это поможет в продвижении компании в интернете.
SEO-продвижение
Хотя в классическом понимании SEO и нельзя назвать инструментом лидогенерации, продвижение в поисковой выдаче всё равно может приносить вам заявки. Работает это так: человек ввёл в поисковик свой запрос, увидел ссылку на ваш сайт и перешёл на него. В статье вы рассказываете, как правильно выбрать онлайн-кассу (например). Человек читает её и делает вывод, что ваша компания разбирается в том, что продаёт, а значит сможет что-то порекомендовать и посоветовать. В итоге он связывается с менеджером и покупает кассу у вас.
Ещё вариант: человеку так понравился ваш блог, что он подписывается на рассылку новых статей и оставляет свой email. Теперь у вас есть его контакт и туда можно посылать не только информационные письма, но и рекламные.
Таргетированная реклама
Это реклама в социальных сетях. Показывается она аудитории, которая потенциально может быть заинтересована в вашем продукте. Например, вы занимаетесь кухнями на заказ. Значит для рекламы имеет смысл выбрать аудиторию, которая сейчас интересуется ремонтом. Или людей, которые посещают офисы продаж застройщиков.
В некоторых рекламных системах клиентов можно вести не на сайт или лендинг, а на специальную лид-форму, которая быстро делается в личном кабинете. Там пользователю нужно просто оставить свои данные (а в некоторых случаях они даже заполняются автоматически) и отправить заявку. Всё это можно настроить так, чтобы заявка сразу падала в CRM-систему.
CPA-сети
Это специальные сервисы, которые помогают встретиться тем, кому нужны лиды, и тем, кто может привести этих лидов на сайт. Компания просто создаёт заявку с описанием своего продукта и информацией, которую можно и нельзя использовать в рекламе. Исполнители, которые занимаются лидогенерацией, откликаются на эту заявку и начинают приводить на сайт/лендинг заинтересованных пользователей. Иногда подрядчик даже сам создаёт посадочные страницы, где люди могут оставлять заявки, а потом просто передаёт контакты потенциальных клиентов заказчику.
В этом случае рекламодатель не платит за работу подрядчика, а оплачивает только лиды. Их стоимость может:
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Быть фиксированной. В этом случае компания говорит: “За каждого привлечённого человека заплачу 100 рублей”. И неважно, сколько денег было потрачено на их привлечение.
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Зависеть от продаж. То есть исполнитель получает деньги только тогда, когда у компании есть продажи. И чем они больше, тем выше будет гонорар.
Контекстная реклама
Наверняка вы слышали о контекстной рекламе, которая показывается пользователям в поисковиках. Как это работает? Вы ищете что-то в Яндекс или Google, а помимо органической выдачи вам показывают ещё и рекламные объявления, подходящие по тематике. Выглядят они почти так же, как и обычные ссылки на разные сайты, но только с пометкой “реклама”.
Настраивается контекст в рекламных системах поисковиков. Самые популярные из них — это Яндекс.Директ и Google.Ads.
Контекстная реклама — достаточно дорогой инструмент. Особенно сильно цены стали расти после пандемии, когда в интернет пришло много новых игроков рынка. Плюс деньги, скорее всего, придётся потратить на настройку контекстной рекламы. Но не нужно этого пугаться. Ведь если грамотно всё настроить, ваши затраты точно окупятся и принесут прибыль.
Что входит в понятие настройки?
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Сбор ключевых слов, по которым вас могут искать потенциальные клиенты
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Сбор минус-слов, по которым не должна показываться ваша реклама. Например, название вашего бренда совпадает с названием компании из другой сферы (техника Эпл и ювелирный магазин Эпл). Тогда из рекламных кампаний надо минусовать слова, которые указывают на это отличие. Иначе ваша реклама будет показываться совсем не тем, кому нужно
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Анализ ваших конкурентов
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Составление объявлений
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Создание UTM-меток
Контекстная реклама не подойдёт в очень небольшом проценте случаев. Чаще мы слышим о ней негативные отзывы от тех, кому просто попались недобросовестные подрядчики.
Если ваша цель — генерация лидов, из контекста пользователей лучше вести не на основной сайт, а на лендинг. Обычно конверсия у него выше (6-17% против 1-3% у обычных сайтов), а значит одна заявка обойдётся вам дешевле.
Почему такая большая разница? Лендинг — это одна страница, на которой вы рассказываете пользователям об одной услуге: развеиваете их сомнения, работаете с болями, подкрепляете качество кейсами и примерами работ. А на сайте слишком много всего: больше меню, много продуктов, разные блоки и т.д. За счёт этого внимание пользователя рассеивается и конверсия снижается.
Стоить лендинги могут по-разному:
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От 2 тысяч рублей, если обращаться к новичку-фрилансеру
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Или примерно от 130 тысяч, если заказывать лендинг в агентстве, где над ним будет работать целая команда
Всем ли подойдёт лидогенерация?
Как и любой инструмент, генерация лидов подойдёт не всем. И вот кому она не принесёт желаемой отдачи:
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Тем, у кого слабый отдел продаж. Лиды важно не только собрать, но и прогреть до продажи. А если ваши менеджеры не умеют общаться с клиентами, забывают им перезванивать и не ведут CRM, то деньги на привлечение лидов вы просто потратите зря.
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Тем, у кого простой (и/или дешёвый) продукт. Многие люди не хотят оставлять заявку, чтобы им перезвонили и рассказали, например, о велосипеде. Вполне возможно, они уже посмотрели миллион обзоров, выбрали именно эту модель и просто хотят её купить. А если вы не даёте им такой возможности, а вместо этого предлагаете оставить заявку, они просто уйдут к конкурентам.
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Тем, у кого небольшой рекламный бюджет. Лидогенерация — достаточно дорогой инструмент. Поэтому если сейчас вы тратите на рекламу меньше 100 тысяч рублей в месяц, с лидогенерацией лучше подождать.
В остальных случаях мы советуем попробовать. И лучше всего, если во время ваших проб вас будет поддерживать компетентная команда специалистов.
Если хотите узнать о лидогенерации ещё больше, почитайте нашу подробную статью на эту тему — https://soldimarketing.ru/kontekstnaya-reklama/lidogeneratsiya/.
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