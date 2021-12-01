Глава ВТБ Костин сравнил Набиуллину с Маргарет Тэтчер

Эльвира Набиуллина © KM.RU, Стоп-кадры из видеотрансляции

Глава ВТБ Андрей Костин сравнил председателя Центробанка Эльвиру Набиуллину с бывшим премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер, пишут «Ведомости».

«Мы считаем так, как считает Эльвира Сахипзадовна. Женщина стальная, как Тэтчер: сказала — сделала. Мы считаем, что повысится (ключевая ставка. — Ред.). Мы считаем, что [до] 8,5%, надеемся, что это предел будет», — сказал Костин в кулуарах инвестиционного форума «ВТБ Капитала» «Россия зовет!», отвечая на вопрос журналистов об ожиданиях ВТБ по поводу решения ЦБ о ключевой ставке на ближайшем заседании 17 декабря.

В середине ноября Набиуллина сообщила, что Банк России опустит ключевую ставку к нейтральному диапазону в 5-6% годовых не раньше середины 2023 г. Сейчас ключевая ставка в России составляет 7,5% годовых — до такого уровня, который в последний раз был в июле 2019 г., совет директоров ЦБ поднял ее на последнем заседании, состоявшемся 22 октября.

Более того, в своем пресс-релизе регулятор допустил дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, то есть еще большее увеличение показателя. При этом ранее Набиуллина исключила рост ключевой ставки до двузначных значений. В целом с марта ЦБ поднял ее на 3,25 п. п. Ранее она составляла исторически минимальные 4,25% годовых. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 02.12.2021, 01:41
    Гость: www

    Инвестиционный форум "Россия зовет". Может Набибулина не Тетчер, а сразу (Родина-мать)?

  3. 02.12.2021, 00:39
    Гость: Идея смелая

    Для начала надо этой Хабибулиной баронессу дать, тогда точно на Тэтчер потянет. А без титула баронессы это только ...... безродное. Но титул получить - это полдела, а кто давать-то будет? Может быть лично Костин?
    Ничего они не придумают, а заплатить, как Ротшильд, это для них дорого. Но есть один недорогой способ! Можно сделать так, как сделал Сальвадор Дали. Он за символическую цену купил деревеньку с полуразрушенным замком Пуболь, принадлежавшему давно исчезновшему роду каталонских баронов, а вместе с замком новый владелец по закону получил и титул, испанский король утвердил переход титула к новому владельцу. Сальвадоп Дали стал бароном де Пуболь. Вот так эта Хабибулина могла бы стать баронессой. Но с Тэтчер рядом даже похоронить не дадут. Есть и ещё одна идейка. Пусть россиянка Хабибулина принца Гарри у американки Меган отобъёт, Гарри падок на экзотических женщин с тёмным прошлым. Будет Хабибулина - Эльвирой, герцогиней Сассекской. Тогда даже Тэтчер нервно закурит в гробу.

  4. 01.12.2021, 22:45
    Гость: делает это во вред своей стране и людям.

    ну на людей им всем там наверху плевать свысока,насчет страны...
    уверены что это её страна?

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