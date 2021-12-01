Глава ВТБ Костин сравнил Набиуллину с Маргарет Тэтчер

18:06 1.12.2021

Глава ВТБ Андрей Костин сравнил председателя Центробанка Эльвиру Набиуллину с бывшим премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер, пишут «Ведомости».

«Мы считаем так, как считает Эльвира Сахипзадовна. Женщина стальная, как Тэтчер: сказала — сделала. Мы считаем, что повысится (ключевая ставка. — Ред.). Мы считаем, что [до] 8,5%, надеемся, что это предел будет», — сказал Костин в кулуарах инвестиционного форума «ВТБ Капитала» «Россия зовет!», отвечая на вопрос журналистов об ожиданиях ВТБ по поводу решения ЦБ о ключевой ставке на ближайшем заседании 17 декабря.

В середине ноября Набиуллина сообщила, что Банк России опустит ключевую ставку к нейтральному диапазону в 5-6% годовых не раньше середины 2023 г. Сейчас ключевая ставка в России составляет 7,5% годовых — до такого уровня, который в последний раз был в июле 2019 г., совет директоров ЦБ поднял ее на последнем заседании, состоявшемся 22 октября.

Более того, в своем пресс-релизе регулятор допустил дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, то есть еще большее увеличение показателя. При этом ранее Набиуллина исключила рост ключевой ставки до двузначных значений. В целом с марта ЦБ поднял ее на 3,25 п. п. Ранее она составляла исторически минимальные 4,25% годовых.