Глава ВТБ Костин сравнил Набиуллину с Маргарет Тэтчер
Глава ВТБ Андрей Костин сравнил председателя Центробанка Эльвиру Набиуллину с бывшим премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер, пишут «Ведомости».
«Мы считаем так, как считает Эльвира Сахипзадовна. Женщина стальная, как Тэтчер: сказала — сделала. Мы считаем, что повысится (ключевая ставка. — Ред.). Мы считаем, что [до] 8,5%, надеемся, что это предел будет», — сказал Костин в кулуарах инвестиционного форума «ВТБ Капитала» «Россия зовет!», отвечая на вопрос журналистов об ожиданиях ВТБ по поводу решения ЦБ о ключевой ставке на ближайшем заседании 17 декабря.
В середине ноября Набиуллина сообщила, что Банк России опустит ключевую ставку к нейтральному диапазону в 5-6% годовых не раньше середины 2023 г. Сейчас ключевая ставка в России составляет 7,5% годовых — до такого уровня, который в последний раз был в июле 2019 г., совет директоров ЦБ поднял ее на последнем заседании, состоявшемся 22 октября.
Более того, в своем пресс-релизе регулятор допустил дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, то есть еще большее увеличение показателя. При этом ранее Набиуллина исключила рост ключевой ставки до двузначных значений. В целом с марта ЦБ поднял ее на 3,25 п. п. Ранее она составляла исторически минимальные 4,25% годовых.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Инвестиционный форум "Россия зовет". Может Набибулина не Тетчер, а сразу (Родина-мать)?
чёрт чертиль.. Никогда не испытывал уважения к англосаксами..
Для начала надо этой Хабибулиной баронессу дать, тогда точно на Тэтчер потянет. А без титула баронессы это только ...... безродное. Но титул получить - это полдела, а кто давать-то будет? Может быть лично Костин?
Ничего они не придумают, а заплатить, как Ротшильд, это для них дорого. Но есть один недорогой способ! Можно сделать так, как сделал Сальвадор Дали. Он за символическую цену купил деревеньку с полуразрушенным замком Пуболь, принадлежавшему давно исчезновшему роду каталонских баронов, а вместе с замком новый владелец по закону получил и титул, испанский король утвердил переход титула к новому владельцу. Сальвадоп Дали стал бароном де Пуболь. Вот так эта Хабибулина могла бы стать баронессой. Но с Тэтчер рядом даже похоронить не дадут. Есть и ещё одна идейка. Пусть россиянка Хабибулина принца Гарри у американки Меган отобъёт, Гарри падок на экзотических женщин с тёмным прошлым. Будет Хабибулина - Эльвирой, герцогиней Сассекской. Тогда даже Тэтчер нервно закурит в гробу.
ну на людей им всем там наверху плевать свысока,насчет страны...
уверены что это её страна?
Маргарет Тетчер все же была интересной женщиной и с эстетическим вкусоми.