Миллер: руководство «Газпрома» ожидает «абсолютно рекордные» дивиденды
Максимальную за историю корпорации прибыль и дивиденды ожидает руководство "Газпрома" за 2021 год, заявил в воскресенье председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.
"По итогам 2021 года мы ожидаем максимальный за всю историю "Газпрома" финансовый результат. А это значит, что дивиденды также будут абсолютно рекордными - причем как для "Газпрома", так и среди всех российских публичных компаний", - приводит его слова "Интерфакс".
Неделей ранее зампред правления концерна Фамил Садыгов озвучил официальную оценку выплат по итогам завершившегося года: "Итоговый результат за 2021 год будет зависеть от результатов четвертого квартала, который, как мы ожидаем, внесет наибольший вклад в финальный размер дивидендной базы. Мы полагаем, что с учетом благоприятной конъюнктуры нефтегазовых рынков итоговая величина по году превысит 45 рублей на акцию. При этом общий объем дивидендных выплат превысит 1 трлн рублей, что станет рекордом не только для "Газпрома", но и для всего российского фондового рынка".
Комментарии читателей Оставить комментарий
простой народ становится всё беднее.
Оно того стОит?
В Норвегии нет духовных скреп; Там король на велосипеле ездит... А иметь особняк, как у наши чинуш - там считается постыдным, даже у предпринимателей...
Крымский мост построили, атомные ледоколы 4 штуки есть, космодром Восточный достраивается, появляется новая военная техника и т.д.
Не надо передергивать , пишите вы с задворок , в Европе лишь формальных. Сама Европа да немного реально пострадала , но сделала далекоидущие выводы , весьма неприятные для будущего Газпрома в частности и России в целом . Ничего личнего , это бизнес . Увы Газпром потерял статут надежного и недорого поставщика . А это дорого стоит.
Это отменная новость - больше золота и дивидендов в Закрома Родины,да и на Армию да Оборону будут дополнительные денежки,а это теперь очень важно для нас всех !