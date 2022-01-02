Миллер: руководство «Газпрома» ожидает «абсолютно рекордные» дивиденды

© KM.RU, Александра Воздвиженская

Максимальную за историю корпорации прибыль и дивиденды ожидает руководство "Газпрома" за 2021 год, заявил в воскресенье председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

"По итогам 2021 года мы ожидаем максимальный за всю историю "Газпрома" финансовый результат. А это значит, что дивиденды также будут абсолютно рекордными - причем как для "Газпрома", так и среди всех российских публичных компаний", - приводит его слова "Интерфакс".

Неделей ранее зампред правления концерна Фамил Садыгов озвучил официальную оценку выплат по итогам завершившегося года: "Итоговый результат за 2021 год будет зависеть от результатов четвертого квартала, который, как мы ожидаем, внесет наибольший вклад в финальный размер дивидендной базы. Мы полагаем, что с учетом благоприятной конъюнктуры нефтегазовых рынков итоговая величина по году превысит 45 рублей на акцию. При этом общий объем дивидендных выплат превысит 1 трлн рублей, что станет рекордом не только для "Газпрома", но и для всего российского фондового рынка".

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 02.01.2022, 20:56
    Гость: Carlos

    В Норвегии нет духовных скреп; Там король на велосипеле ездит... А иметь особняк, как у наши чинуш - там считается постыдным, даже у предпринимателей...

  3. 02.01.2022, 20:45
    Гость: Уже "ограбили"

    Крымский мост построили, атомные ледоколы 4 штуки есть, космодром Восточный достраивается, появляется новая военная техника и т.д.

  4. 02.01.2022, 20:45
    Гость: Ай маладец

    Не надо передергивать , пишите вы с задворок , в Европе лишь формальных. Сама Европа да немного реально пострадала , но сделала далекоидущие выводы , весьма неприятные для будущего Газпрома в частности и России в целом . Ничего личнего , это бизнес . Увы Газпром потерял статут надежного и недорого поставщика . А это дорого стоит.

  5. 02.01.2022, 20:43
    Гость: И.В.С.

    Это отменная новость - больше золота и дивидендов в Закрома Родины,да и на Армию да Оборону будут дополнительные денежки,а это теперь очень важно для нас всех !

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