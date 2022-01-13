В России рекордными темпами сокращается число работающей молодежи

12:48 13.01.2022

За год с сентября 2020-го по сентябрь 2021 года число трудящихся россиян в возрасте от 20 до 29 лет — самой работоспособной категории молодежи — сократилось на 460,5 тыс. человек, пишет РБК со ссылкой на данные исследования аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Помимо молодых единственной возрастной группой, где за этот же период зафиксировано сокращение численности занятых, являются пожилые работники старше 70 лет. Но там сокращение численности гораздо менее заметно - лишь на 24 тыс. человек.

Тенденция к сокращению численности молодых работников в России наблюдается с начала 2010-х годов — в это время представители поколения 1980-х стали выбывать из группы 20–29-летних. С августа 2010 года по сентябрь 2021-го количество занятой молодежи уменьшилось на треть, или почти на 6 млн человек. Сегодняшние работники в возрасте до 30 лет — это немногочисленное поколение родившихся в 1990-е.

За два последних года по сравнению с сентябрем допандемического 2019 года численность российских работников в возрасте от 20 до 29 лет уменьшилась более чем на 1,4 млн человек, следует из данных Росстата. Причина убыли молодой рабочей силы — демографические ямы XX века, итогом которых в том числе стал кризис рождаемости 1990-х годов. Дальше ситуация будет только ухудшаться: в ближайшие десять лет самая активная возрастная группа работников лишится еще нескольких миллионов человек, прогнозируют эксперты.