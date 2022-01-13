В России рекордными темпами сокращается число работающей молодежи
За год с сентября 2020-го по сентябрь 2021 года число трудящихся россиян в возрасте от 20 до 29 лет — самой работоспособной категории молодежи — сократилось на 460,5 тыс. человек, пишет РБК со ссылкой на данные исследования аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.
Помимо молодых единственной возрастной группой, где за этот же период зафиксировано сокращение численности занятых, являются пожилые работники старше 70 лет. Но там сокращение численности гораздо менее заметно - лишь на 24 тыс. человек.
Тенденция к сокращению численности молодых работников в России наблюдается с начала 2010-х годов — в это время представители поколения 1980-х стали выбывать из группы 20–29-летних. С августа 2010 года по сентябрь 2021-го количество занятой молодежи уменьшилось на треть, или почти на 6 млн человек. Сегодняшние работники в возрасте до 30 лет — это немногочисленное поколение родившихся в 1990-е.
За два последних года по сравнению с сентябрем допандемического 2019 года численность российских работников в возрасте от 20 до 29 лет уменьшилась более чем на 1,4 млн человек, следует из данных Росстата. Причина убыли молодой рабочей силы — демографические ямы XX века, итогом которых в том числе стал кризис рождаемости 1990-х годов. Дальше ситуация будет только ухудшаться: в ближайшие десять лет самая активная возрастная группа работников лишится еще нескольких миллионов человек, прогнозируют эксперты.
Комментарии читателей Оставить комментарий
дранные капиталисты лишают себя будующего и страну то же!!!!!!!
Почему после ухода главы государства Россию не ждет развал промышленности и не будет как в 90х. Ответ простой , потому что разваливаться будет нечему. В 90х была ужасающая картина , брошенных цехов и предприятий военно-индустриальной державы. Нынче и этого нет , додобывают газ и нефть , никель с золотом в придачу , вывезут остатки ценного леса. И воцариться тишина и покой на земле Русской. Отключиться интернет , тв и радио за ненадобностью , ну может за исключением 1 программы для передачи прогнозов погоды. И наконец то наступят счастливые дни для всех желавших уничтожить пятую колонну , "либерастов" и т.д. , все исчезнет само собой. Останутся один скрепы скрепные.
Кремлевский Пальтишкин, киданием пенсионеров с индексацией и повышением пенс возраста - окончательно убедил молодежь, что трудиться надо не в РФ.
Главный комсомолец, он же бывший ГБ щник и его друзья нынче в Башнях заседают , страну по ниточке растаскивают , кто на газе , кто на нефте. Это вы опомнитесь , вам под красивой оберткой подсовывают уксус , а вы пьете , причмокиваете и просите еще.
В загнивающих капиталистических еропах учат сами компании и станки покупают и на курсы посылают , еще и зарплату неплохую платят. А в России какой то не такой капитализм ,скрепный.