«Газпром» в суде потребовал повысить цену на газ для Польши
ООО "Газпром экспорт" и ПАО "Газпром" в пятницу 14 января инициировали обращение в международный арбитраж в отношении ретроспективного пересмотра ценовых условий контракта купли-продажи газа с польской компанией PGNiG от 1996 года, сообщает "Интерфакс".
"Газпром экспорт" ранее направлял в адрес PGNiG требование о пересмотре с 1 ноября 2017 года цены на природный газ, поставляемый в рамках контракта. В соответствии с условиями контракта, спустя три года у "Газпром экспорта" возникло новое право требовать очередного пересмотра цены с 1 ноября 2020 года, которым он также воспользовался, направив соответствующее требование в адрес польской компании.
Коммерческие переговоры по пересмотру цены в соответствии с требованиями "Газпром экспорта" не привели к достижению договоренностей, поэтому российская сторона в соответствии с контрактными условиями передала эти споры на разрешение арбитражного трибунала.
PGNiG является жесткой противницей российских энергетических проектов в Европе. Польская компания оспорила доступ "Газпрома" к газопроводу OPAL (восточный сухопутный отвод от "Северного потока"), вмешалась в суд об исключениях из Газовой директивы ЕС в отношении газопровода "Северный поток 2" и процедуру сертификации оператора этого газопровода. Кроме того, польский антимонопольный регулятор оштрафовал участников проекта "Северный поток 2" почти на $8 млрд.
В настоящее время на фоне сильного недовольства в Польше растущими ценами на природный газ PGNiG развернула пропагандистскую кампанию, представляя "Газпром" виновником проблем газового рынка республики. Варшава потребовала от Еврокомиссии провести расследование деятельности "Газпрома", которого польская сторона подозревает в манипуляциях на европейском рынке.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Долго придется газпрому ждать из Стокгольма решения в свою пользу.
ЕС не закупает газ через газопровод Ямал-Европа. Так, что если его и перекрыли то только с запада.
это россиянам можно газ продавать повышая цены без судов и следствий. А многие селения и вовсе не газифицировать. Перебьются и с валежником. Дешевый газ должен непрерывно течь в гейропу для русофобов. Такова судьба российских недр и "собственников" природных богатств -РОССИЯН по итогам победы во второй мировой войне над объединенной в своей злобе против СССР, а сейчас и против РОССИИ - ЕВРОПЫ. Которых компрадоры нежно называют "НАШИ ПАТРНЕРЫ" по грабежу России.
Это Вранье.
цена газ подскочила из-за Политических решений продавленных Левыми в ес, под прикрытием новой программы которую Навязала еврокомиссия.
это Прямое следствие тн "зеленой экономики", в результате которой закрываются все электростанции и банкротируются все фирмы которые не Демонстрируют в Принудительном порядке поддержку Политики брюсселя..
открытие северного потока по законам Рынка - резко Снизит цену.. но Леваки против этого, потому что тогда вся эта "зеленая" Афера станет Очевидно нерентабельной на фоне дешевого газа.
С каких это пор продавец подаёт в суд на покупателя из-за низкой цены, есть и другие покупатели, и их много.