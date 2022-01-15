«Газпром» в суде потребовал повысить цену на газ для Польши

Газпром © KM.RU, Коллаж © KM.RU

ООО "Газпром экспорт" и ПАО "Газпром" в пятницу 14 января инициировали обращение в международный арбитраж в отношении ретроспективного пересмотра ценовых условий контракта купли-продажи газа с польской компанией PGNiG от 1996 года, сообщает "Интерфакс"

"Газпром экспорт" ранее направлял в адрес PGNiG требование о пересмотре с 1 ноября 2017 года цены на природный газ, поставляемый в рамках контракта. В соответствии с условиями контракта, спустя три года у "Газпром экспорта" возникло новое право требовать очередного пересмотра цены с 1 ноября 2020 года, которым он также воспользовался, направив соответствующее требование в адрес польской компании.

Коммерческие переговоры по пересмотру цены в соответствии с требованиями "Газпром экспорта" не привели к достижению договоренностей, поэтому российская сторона в соответствии с контрактными условиями передала эти споры на разрешение арбитражного трибунала.

PGNiG является жесткой противницей российских энергетических проектов в Европе. Польская компания оспорила доступ "Газпрома" к газопроводу OPAL (восточный сухопутный отвод от "Северного потока"), вмешалась в суд об исключениях из Газовой директивы ЕС в отношении газопровода "Северный поток 2" и процедуру сертификации оператора этого газопровода. Кроме того, польский антимонопольный регулятор оштрафовал участников проекта "Северный поток 2" почти на $8 млрд.

В настоящее время на фоне сильного недовольства в Польше растущими ценами на природный газ PGNiG развернула пропагандистскую кампанию, представляя "Газпром" виновником проблем газового рынка республики. Варшава потребовала от Еврокомиссии провести расследование деятельности "Газпрома", которого польская сторона подозревает в манипуляциях на европейском рынке.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 15.01.2022, 16:02
    Гость: безнадежное дело

    Долго придется газпрому ждать из Стокгольма решения в свою пользу.

  2. 15.01.2022, 14:30
    Гость: Баклану охотнику за бакланами.

    ЕС не закупает газ через газопровод Ямал-Европа. Так, что если его и перекрыли то только с запада.

  3. 15.01.2022, 13:30
    Гость: Ну

    это россиянам можно газ продавать повышая цены без судов и следствий. А многие селения и вовсе не газифицировать. Перебьются и с валежником. Дешевый газ должен непрерывно течь в гейропу для русофобов. Такова судьба российских недр и "собственников" природных богатств -РОССИЯН по итогам победы во второй мировой войне над объединенной в своей злобе против СССР, а сейчас и против РОССИИ - ЕВРОПЫ. Которых компрадоры нежно называют "НАШИ ПАТРНЕРЫ" по грабежу России.

  4. 15.01.2022, 13:24
    Гость: d

    Это Вранье.
    цена газ подскочила из-за Политических решений продавленных Левыми в ес, под прикрытием новой программы которую Навязала еврокомиссия.
    это Прямое следствие тн "зеленой экономики", в результате которой закрываются все электростанции и банкротируются все фирмы которые не Демонстрируют в Принудительном порядке поддержку Политики брюсселя..
    открытие северного потока по законам Рынка - резко Снизит цену.. но Леваки против этого, потому что тогда вся эта "зеленая" Афера станет Очевидно нерентабельной на фоне дешевого газа.

  5. 15.01.2022, 12:23
    Гость: Вячеслав.

    С каких это пор продавец подаёт в суд на покупателя из-за низкой цены, есть и другие покупатели, и их много.

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