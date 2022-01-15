«Газпром» в суде потребовал повысить цену на газ для Польши

08:55 15.01.2022

ООО "Газпром экспорт" и ПАО "Газпром" в пятницу 14 января инициировали обращение в международный арбитраж в отношении ретроспективного пересмотра ценовых условий контракта купли-продажи газа с польской компанией PGNiG от 1996 года, сообщает "Интерфакс".

"Газпром экспорт" ранее направлял в адрес PGNiG требование о пересмотре с 1 ноября 2017 года цены на природный газ, поставляемый в рамках контракта. В соответствии с условиями контракта, спустя три года у "Газпром экспорта" возникло новое право требовать очередного пересмотра цены с 1 ноября 2020 года, которым он также воспользовался, направив соответствующее требование в адрес польской компании.

Коммерческие переговоры по пересмотру цены в соответствии с требованиями "Газпром экспорта" не привели к достижению договоренностей, поэтому российская сторона в соответствии с контрактными условиями передала эти споры на разрешение арбитражного трибунала.

PGNiG является жесткой противницей российских энергетических проектов в Европе. Польская компания оспорила доступ "Газпрома" к газопроводу OPAL (восточный сухопутный отвод от "Северного потока"), вмешалась в суд об исключениях из Газовой директивы ЕС в отношении газопровода "Северный поток 2" и процедуру сертификации оператора этого газопровода. Кроме того, польский антимонопольный регулятор оштрафовал участников проекта "Северный поток 2" почти на $8 млрд.

В настоящее время на фоне сильного недовольства в Польше растущими ценами на природный газ PGNiG развернула пропагандистскую кампанию, представляя "Газпром" виновником проблем газового рынка республики. Варшава потребовала от Еврокомиссии провести расследование деятельности "Газпрома", которого польская сторона подозревает в манипуляциях на европейском рынке.