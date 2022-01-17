Стоимость авиакеросина обновила исторический максимум

15:26 17.01.2022

Биржевая стоимость авиакеросина по итогам торгов преодолела отметку в 60 тысяч рублей за тонну. Тем самым показатели топлива обновили исторический максимум. Об этом свидетельствует информация Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

В течение 17 января стоимость авиакеросина выросла на 4,6%. Сейчас она составляет 60 876 руб. за тонну. Цены на межсезонное и летнее дизельное топливо также устанавливают новые рекорды уже второй день. За день стоимость летнего дизеля увеличилась на 0,1%, до 54,18 тыс. руб. за тонну, цена межсезонного дизеля выросла на 1,1%, до 55,97 тыс. руб. Зимний дизель потерял в цене 1,1%, подешевев до 64,47 тыс. руб, пишет ТАСС.

Бензин Аи-92 подешевел на 0,6%, до 52,22 тыс. руб. за тонну, а бензин Аи-95 подорожал на 0,3%, до 55,46 тыс. руб. за тонну. Немного вырос в цене топочный мазут - на 0,3%, до 26,49 тыс. руб. за тонну. В то же время цена сжиженных углеводородных газов (СУГ) снизилась почти на 9%, до 29,76 тыс. руб. за тонну.

Ранее сообщалось, что в России планируют повысить объем потребления природного газа в качестве моторного топлива. В Минэнерго отмечали, что развитие потребления экологичного и низкого в части выбросов углекислого газа топлива актуально для всех регионов страны.