Алексей Тайчер — биография, карьера, бизнес, последние новости.

16:59 26.01.2022

Он построил собственный холдинг ТФМ, базовым предприятием которого является ПАО «ТрансФин-М».

Лизинговый портфель группы ТФМ составляет свыше 170 млрд рублей. Парк активов включает более 70 тысяч вагонов и 30 судов разного назначения.

Биография: образование, карьера топ-менеджера

Бизнесмен родился в 1979 году в Ленинграде. Окончил Петербургский государственный университет путей сообщения. Имеет степень магистра делового администрирования (MBA) в области финансов. Карьеру начал в 1999-м в многопрофильной петербургской компании с позиции помощника финдиректора.

В 2003 году переехал в столицу. Два года проработал на руководящей должности в ООО «Концерн «Союзвнештранс», управлявшем логистическими активами.

В 2005 году перешел в РЖД. На должности заместителя гендиректора занимался созданием и развитием дочернего общества РЖД — ПАО «Первая грузовая компания». Предприятие было приватизировано в ходе публичных торгов, проходивших в два этапа. Выручка государства составила 175,5 млрд рублей. Другое предприятие — АО «Федеральная грузовая компания» — он в качестве гендиректора вывел из кризиса в лидеры отрасли. Помимо этого, Алексею Тайчеру удалось довести годовую прибыль ФГК до 21 млрд рублей при начальном убытке в 8 млрд руб.

Совладелец «СГ-Транс»

В период с 2012 по 2015 год Тайчер возглавлял АО «СГ-Транс», приобретенное акционерной финансовой корпорацией «Система» Владимира Евтушенкова. Команда менеджмента под руководством Алексея Роменовича разработала стратегию развития предприятия и осуществила реструктуризацию активов. Основным направлением деятельности была определена транспортировка сжиженных углеводородных газов. Благодаря эффективному управлению «Система» в течение короткого срока вернула значительную часть средств, потраченных на покупку перевозчика. Также выросла и чистая прибыль. Только за 2013 год она увеличилась почти в три раза. Высокая экономическая эффективность позволила менеджменту компании выкупить 50% акций «СГ-Транс». Таким образом, Тайчер Алексей Роменович стал совладельцем бизнеса. В 2016 году АФК «Система» продала оставшуюся долю компании и окончательно вышла из состава акционеров спецперевозчика.

Собственный холдинг

В 2019 году Тайчер вместе с бизнес-партнерами, используя заемные средства, приобрел ПАО «ТрансФин-М». Он же возглавил совет директоров предприятия, ставшего основой группы «ТФМ».

Новая команда реорганизовала как непосредственно лизинговую компанию «ТрансФин-М», так и ее дочерние общества. На базе активов предприятия был создан крупнейший независимый оператор подвижного состава в России — ООО «Атлант». Позже в число акционеров вошла корпорация ВЭБ.РФ (25%). Парк вагонов «Атланта» на конец 2021 года насчитывал свыше 70 тысяч единиц. Другое дочернее общество — ООО «ТФМ-Спецтехника» — на сегодняшний день занимает лидирующие позиции на рынке майнинговых услуг при разработке месторождений. Портфель его заказов превышает 150 млрд рублей. Предприятие выполняет все виды горных работ, начиная от бурения и заканчивая выработкой карьеров. Сейчас парк компании включает свыше 240 единиц спецтехники для для горнодобывающих работ.

Как свидетельствуют последние новости, успешно развивается и лизинговый бизнес. ПАО «ТраснФин-М» располагает 30 судами разного назначения, развивает лизинг недвижимости, бизнес-авиации, а также лесной техники.