Самой быстрорастущей отраслью 2021 года в России стала мусорная

Лидером в России по росту промпроизводства в 2021 году стала отрасль сбора, обработки и утилизации отходов. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Росстата. 

Согласно обнародованным данным, эта отрасль в 2021 году выросла на 35%. Это максимальный показатель среди всех классов ОКВЭД (Общероссийского классификатора видов экономической деятельности). В 2020 году рост в этой сфере составлял 4,2%.

По итогам декабря 2021 года по сравнению с декабрем 2019 года российская мусорная отрасль выросла на 56,5%. Росстат указывает на "резкое увеличение объемов деятельности по сбору и утилизации отходов". В Минприроды считают это следствием мусорной реформы, предполагающей рост переработки мусора.

На втором месте по темпам роста оказалась отрасль предоставления услуг в области добычи полезных ископаемых (например, нефтесервисных услуг) — плюс 17,6%, на третьем — производство мебели — плюс 14,1%.

Фармацевтическая отрасль («производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях») по итогам 2021 года выросла на 11,5%, однако за два года пандемии (2021 год к 2019-му) эта отрасль показала второй наилучший результат (плюс 35%) после сбора и утилизации отходов (более 40%).

В 2021 году промпроизводство в России в целом выросло на 5,3% после снижения на 2,1% в 2020 году.

 

 

 

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/economics/02/02/2022/61fab6099a7947178cdfe663?from=fr...

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  5. 03.02.2022, 10:47
    Гость: Антидот

    Кладбищенский бизнес забыли.
    Подарок москвичам от Собянина 507 га нового погоста,и ГОСТ от властей РФ для массовых захоронений россиян.

Все комментарии (12)
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