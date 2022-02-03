Самой быстрорастущей отраслью 2021 года в России стала мусорная

08:00 3.02.2022

Лидером в России по росту промпроизводства в 2021 году стала отрасль сбора, обработки и утилизации отходов. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.

Согласно обнародованным данным, эта отрасль в 2021 году выросла на 35%. Это максимальный показатель среди всех классов ОКВЭД (Общероссийского классификатора видов экономической деятельности). В 2020 году рост в этой сфере составлял 4,2%.

По итогам декабря 2021 года по сравнению с декабрем 2019 года российская мусорная отрасль выросла на 56,5%. Росстат указывает на "резкое увеличение объемов деятельности по сбору и утилизации отходов". В Минприроды считают это следствием мусорной реформы, предполагающей рост переработки мусора.

На втором месте по темпам роста оказалась отрасль предоставления услуг в области добычи полезных ископаемых (например, нефтесервисных услуг) — плюс 17,6%, на третьем — производство мебели — плюс 14,1%.

Фармацевтическая отрасль («производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях») по итогам 2021 года выросла на 11,5%, однако за два года пандемии (2021 год к 2019-му) эта отрасль показала второй наилучший результат (плюс 35%) после сбора и утилизации отходов (более 40%).

В 2021 году промпроизводство в России в целом выросло на 5,3% после снижения на 2,1% в 2020 году.

Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/economics/02/02/2022/61fab6099a7947178cdfe663?from=fr...