Минсельхоз предложил ограничить торговую наценку планкой в 5%

08:45 4.02.2022

Максимальная торговая наценка на ряд социально значимых продуктов в РФ может составить не более 5%., сообщает "Интерфакс" со ссылкой на свой источник.

По данным агентства, подобная мера обсуждалась на совещании в Минсельхозе с участием Минпромторга и ФАС по стабилизации цен на продовольственные товары.

Предполагается, что максимальная торговая наценка (5%) будет действовать до начала нового сельхозсезона (до 1 июля 2022 года). Не исключается, что это также будет распространяться и на региональные торговые цены.

Механизм внедрения данного ограничения пока обсуждается.