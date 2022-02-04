Минсельхоз предложил ограничить торговую наценку планкой в 5%

Максимальная торговая наценка на ряд социально значимых продуктов в РФ может составить не более 5%., сообщает "Интерфакс" со ссылкой на свой источник.

По данным агентства, подобная мера обсуждалась на совещании в Минсельхозе с участием Минпромторга и ФАС по стабилизации цен на продовольственные товары. 

Предполагается, что максимальная торговая наценка (5%) будет действовать до начала нового сельхозсезона (до 1 июля 2022 года). Не исключается, что это также будет распространяться и на региональные торговые цены. 

Механизм внедрения данного ограничения пока обсуждается.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 04.02.2022, 10:43
    Гость: сеня

    Это типа "что-нибудь ляпнуть" от полного безделья? Плевать хотели действующие лица на всякие планки, и господа из Минсельхоза это прекрасно понимают..

  2. 04.02.2022, 10:35
    Гость: нет государственных магазинов Госрезерва

    Почему до сих пор нет государственных магазинов Госрезерва? Хоть по одному для начала в каждом городе! вот там и нужно начинать снижать цены на госуровне!

  3. 04.02.2022, 10:21
    Гость: Юри_й

    дураки этого не поймут, у них во всем барыги виноваты - а не те кто ндс повысил, опустил курс рубля, взвинтил инфляцию

  5. 04.02.2022, 09:52
    Гость: майк

    Кто будет работать себе в убыток? Ритейл понастроил торговых площадей.
    Мы в этом году отказали сетям, их главной продукции ни в ашанах ни в других сетях нет, не дают повышать цены, нашим сотрудникам тоже нужна приличная оплата. Сети заменились другим сбытом

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