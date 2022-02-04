Минсельхоз предложил ограничить торговую наценку планкой в 5%
Максимальная торговая наценка на ряд социально значимых продуктов в РФ может составить не более 5%., сообщает "Интерфакс" со ссылкой на свой источник.
По данным агентства, подобная мера обсуждалась на совещании в Минсельхозе с участием Минпромторга и ФАС по стабилизации цен на продовольственные товары.
Предполагается, что максимальная торговая наценка (5%) будет действовать до начала нового сельхозсезона (до 1 июля 2022 года). Не исключается, что это также будет распространяться и на региональные торговые цены.
Механизм внедрения данного ограничения пока обсуждается.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Это типа "что-нибудь ляпнуть" от полного безделья? Плевать хотели действующие лица на всякие планки, и господа из Минсельхоза это прекрасно понимают..
Почему до сих пор нет государственных магазинов Госрезерва? Хоть по одному для начала в каждом городе! вот там и нужно начинать снижать цены на госуровне!
дураки этого не поймут, у них во всем барыги виноваты - а не те кто ндс повысил, опустил курс рубля, взвинтил инфляцию
Т. е. каждый посредник может брать себе не более 5%...
Кто будет работать себе в убыток? Ритейл понастроил торговых площадей.
Мы в этом году отказали сетям, их главной продукции ни в ашанах ни в других сетях нет, не дают повышать цены, нашим сотрудникам тоже нужна приличная оплата. Сети заменились другим сбытом