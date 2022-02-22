Асланян Сергей Гарегинович — совладелец группы компаний «МаксимаТелеком». Карьера и бизнес

11:32 22.02.2022

Совладелец «Максима Телеком» Асланян Сергей Гарегинович: карьера и бизнес

Российский предприниматель. Глава совета директоров компании, которая обеспечивает цифровизацию бизнес-процессов, создает платформы управления городским хозяйством и производственными процессами.

Биография



Родился в 1973 году в Ереване. Его отец — ученый тепло-физик, доктор наук. Мать — филолог. Со временем семья переехала в Москву. Сергей Асланян окончил математическую школу с углубленным изучением информатики и английского языка.

В 1996 году получил диплом МГУ о высшем образовании по специальности «Прикладная математика».

В 2011 году Асланян защитил кандидатскую диссертацию по психологии.

Строить карьеру начал в 1997 году с должности старшего консультанта аудиторской компании Coopers & Lybrand, которая позже объединилась с Price Waterhouse и сегодня известна как PwC.

В 2001 году Сергей Асланян перешел в «ТНК-BP Менеджмент», став заместителем руководителя IT-подразделения.

В течение четырех лет, с 2003 по 2007 год, Асланян занимал должности вице-президента компании-оператора сотовой связи «Мобильные ТелеСистемы», занимался развитием информационных технологий, адаптировал приобретенные МТС активы.

В 2007 году Сергей Асланян был назначен президентом Sitronics Group. В 2011 году концерн включили в ТОП-100 высокотехнологичных компаний мира.

Собственный бизнес: основные направления



В начале 2013 года Асланян вместе с Алеко Крихели приобрел АО «МаксимаТелеком». За два года партнеры вывели компанию на новый уровень. К концу 2014 года силами компании в вагонах московского метро была развернута бесплатная сеть Wi-Fi. Данный проект был удостоен престижных международных и отечественных премий, в числе которых Industry Awards 2015.

Впоследствии беспроводной интернет MT_FREE появился в Петербургском метрополитене, наземном транспорте Москвы, в аэроэкспрессах, электропоездах ЦППК, а также ряде аэропортов России.

ГК развивает бизнес в нескольких направлениях, активно задействуя дочерние общества. Так, с 2019 по 2021 год компания Сергея Асланяна владела 49% уставного капитала компании «Квант», созданной совместно с АО «Газпром-Медиа Холдинг» (ГПМХ). Она специализируется на создании digital-рекламы на основе AdTech и Big-data. Рекламный оператор использовал решения, разработанные специалистами «МаксимаТелеком». Сегодня 100% его акций принадлежит медиахолдингу.

В 2021 году также совместно с ГПМХ было учреждено предприятие «ГПМ Дата», которое станет единым оператором данных компании и будет разрабатывать data-продукты для сторонних заказчиков на основе технологий искусственного интеллекта и машинного обучения.

В ходе прошлогоднего Петербургского международного экономического форума «МаксимаТелеком» и АО «Газпром космические системы» заключили соглашение о реализации проектов в сфере телекоммуникаций, включая космическую связь.

Группа компаний намерена объединить усилия и с венчурным фондом VEB Ventures, который входит в ВЭБ.РФ. В настоящее время госкорпорация реализует инфраструктурные проекты в 100 крупнейших городах России. Планируется масштабировать опыт «МаксимаТелеком» по внедрению системы управления общественным транспортом и практику использования платформ объективного контроля в жилищно-коммунальном хозяйстве.

Так, на основании цифровых решений специалистов компании в Москве уже развернута информационно-аналитическая система, собирающая сведения о загруженности транспорта, техническом состоянии отдельных узлов и агрегатов. Кроме того, платформа является важным элементом общественной безопасности, так как использует значительное количество видеокамер.

В 2020 году по решению профильной правительственной комиссии «МаксимаТелеком» включили в перечень системообразующих организаций страны в сфере информационных технологий и связи. В 2021 году компания вошла в составленный РБК «ТОП-50 самых динамично развивающихся предприятий России», став единственным представителем сектора телеком-индустрии.

Сегодня в компании трудится свыше 500 специалистов. Кадровый потенциал планируется усилить за счет студентов ведущих вузов. Так, в январе 2022 года было заключено соглашение с факультетом вычислительной математики и кибернетики МГУ им. М. В. Ломоносова (ВМК — alma mater Сергея Асланяна), согласно которому в учебный процесс будет интегрирована бизнес-составляющая. Студенты ВМК МГУ смогут принять участие в создании цифровых решений, а также в реализации крупных IT-проектов.