Рубль занял первое место в мире по волатильности

Российский рубль вышел на первое место по волатильности среди мировых валют. По данному показателю он обошел даже турецкую лиру, которая из-за политики Эрдогана пережила рекордный обвал.

Вмененная волатильность рубля (показывает, как рынок оценивает будущую амплитуду колебаний курса), рассчитанная из цен одномесячных опционов на пару доллар/рубль, к вечеру 21 февраля достигала 33,97% (месяц назад - 20,7%), сообщает РБК со ссылкой на данные биржевого терминала Bloomberg.

На фоне обострения геополитической ситуации волатильность национальной валюты приблизилась к максимальным значениям с начала пандемии: 18 марта 2020 года она составляла 37,7%.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 22.02.2022, 18:20
    Гость: Гость

    Волатильность.. идиотизм. Рубль просто шатается как пьяный, а его толкают все кому не лень. Позор. В Китае юань, например, 10 лет стоял как вкопанный на отметке 8,22/1доллар. Вот как их правительство заботится о своём народе.

  2. 22.02.2022, 18:14
    Гость: Парацельс

    Во время войны все средства хороши.
    Чтобы победить можно и на талоны временно перейти.

  3. 22.02.2022, 18:08
    Гость: stalker

    Я бы сказал так. Рубль занял первое место в мире по нестабильности. Вот это точно. А почему так ? Это надо спросить у руководства ЦБ РФ, которое у нас за поддержание курса рубля ответственно.

  4. 22.02.2022, 17:58
    Гость: С таким ЦБ

    Как в России и врагов не надо. Он и есть главный враг. Ну ещё отсутствие профессионалов во всех областях управления страной.

  5. 22.02.2022, 17:30
    Гость: При нашей буржуазии

    рубль всегда будет не валютой. Это инфляционный мусор для перевода капиталов за рубеж и прибыль спекулянтов не нашего ЦБ РФ.

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