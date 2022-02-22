Рубль занял первое место в мире по волатильности

15:28 22.02.2022

Российский рубль вышел на первое место по волатильности среди мировых валют. По данному показателю он обошел даже турецкую лиру, которая из-за политики Эрдогана пережила рекордный обвал.

Вмененная волатильность рубля (показывает, как рынок оценивает будущую амплитуду колебаний курса), рассчитанная из цен одномесячных опционов на пару доллар/рубль, к вечеру 21 февраля достигала 33,97% (месяц назад - 20,7%), сообщает РБК со ссылкой на данные биржевого терминала Bloomberg.

На фоне обострения геополитической ситуации волатильность национальной валюты приблизилась к максимальным значениям с начала пандемии: 18 марта 2020 года она составляла 37,7%.