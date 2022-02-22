Рубль занял первое место в мире по волатильности
Российский рубль вышел на первое место по волатильности среди мировых валют. По данному показателю он обошел даже турецкую лиру, которая из-за политики Эрдогана пережила рекордный обвал.
Вмененная волатильность рубля (показывает, как рынок оценивает будущую амплитуду колебаний курса), рассчитанная из цен одномесячных опционов на пару доллар/рубль, к вечеру 21 февраля достигала 33,97% (месяц назад - 20,7%), сообщает РБК со ссылкой на данные биржевого терминала Bloomberg.
На фоне обострения геополитической ситуации волатильность национальной валюты приблизилась к максимальным значениям с начала пандемии: 18 марта 2020 года она составляла 37,7%.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Волатильность.. идиотизм. Рубль просто шатается как пьяный, а его толкают все кому не лень. Позор. В Китае юань, например, 10 лет стоял как вкопанный на отметке 8,22/1доллар. Вот как их правительство заботится о своём народе.
Во время войны все средства хороши.
Чтобы победить можно и на талоны временно перейти.
Я бы сказал так. Рубль занял первое место в мире по нестабильности. Вот это точно. А почему так ? Это надо спросить у руководства ЦБ РФ, которое у нас за поддержание курса рубля ответственно.
Как в России и врагов не надо. Он и есть главный враг. Ну ещё отсутствие профессионалов во всех областях управления страной.
рубль всегда будет не валютой. Это инфляционный мусор для перевода капиталов за рубеж и прибыль спекулянтов не нашего ЦБ РФ.