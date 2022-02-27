ЦБ сообщил о готовности финансовой системы к работе в любой ситуации

14:06 27.02.2022

Российская банковская система имеет достаточный запас капитала и ликвидности для бесперебойного функционирования в любой ситуации, заявил Цетробанк после появления сообщений о предстоящем отключении попавших ряда российских банков от международной системы передачи информации и совершения платежей SWIFT.

«Банковские сервисы предоставляются в обычном режиме. Банковские карты всех банков на территории России также продолжают работать нормально. Передачу финансовых сообщений внутри страны при любом сценарии развития событий обеспечивает Система передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России», — цитирует сообщение ЦБ РБК.

Особо было отмечено, что все средства клиентов на счетах в банках остаются доступными, а сам Банк России располагает необходимыми ресурсами и инструментами для поддержания стабильности всего финансового сектора и будет «непрерывно предоставлять банкам наличную и безналичную ликвидность в рублях».

Ранее стало известно, что Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, а также Еврокомиссия договорились о введении против России новых санкций, предусматривающих в том числе отключение некоторых банков от межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT и заморозку активов Центрального банка России.