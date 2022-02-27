ЦБ сообщил о готовности финансовой системы к работе в любой ситуации

Центральный Банк РФ

Российская банковская система имеет достаточный запас капитала и ликвидности для бесперебойного функционирования в любой ситуации, заявил Цетробанк после появления сообщений о предстоящем отключении попавших ряда российских банков от международной системы передачи информации и совершения платежей SWIFT.

«Банковские сервисы предоставляются в обычном режиме. Банковские карты всех банков на территории России также продолжают работать нормально. Передачу финансовых сообщений внутри страны при любом сценарии развития событий обеспечивает Система передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России», — цитирует сообщение ЦБ РБК.

Особо было отмечено, что все средства клиентов на счетах в банках остаются доступными, а сам Банк России располагает необходимыми ресурсами и инструментами для поддержания стабильности всего финансового сектора и будет «непрерывно предоставлять банкам наличную и безналичную ликвидность в рублях».

Ранее стало известно, что Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, а также Еврокомиссия договорились о введении против России новых санкций, предусматривающих в том числе отключение некоторых банков от межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT и заморозку активов Центрального банка России.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 27.02.2022, 18:51
    Гость: советский инженер

    Из других источников: 40% от российских валютных резервов находятся в России, но 60% - в других странах и эти деньги могут не отдать. Как получилось что ЦБ России держит резервы во враждебных странах? Ведь казалось бы прописная истина - деньги нужно хранить в своём кармане а не в чужом. Но нет, сделали наоборот.

  2. 27.02.2022, 18:18
    Гость: d

    отлючение от свифта - Кагал саме себе навредит больше..
    сегодня Все сообщения свифта идут под контролем цру. у них в бельгии специальное для этого подразделение сидит.
    далее.
    собсбно сам свифт это не более чем специализированный е-маил.
    Реальные деньги НЕ передаются по свифту.
    Реальные деньго вообще передаются Только в биткойне и других криптовалютах.
    которые кстати изо всех сил пытаются Запретить агнты сша в цб рф и минфине.
    -
    самое важное тут, это то что Кагал в очередной раз показывает Всем что банковские счета - это Огромный Риск.
    потеря свифта вообще ничего не значит - есть биткойн.. можно вести международные расчеты Спокойно без вмешательства сша.
    кстати, тут под шумок выяснилось что "правительство" укрорейха закупило более 46000 биткойнов - надо признать грамотно поступили.
    а вот в рф сделали с точностью Наоборот - как всегда..

  5. 27.02.2022, 15:36
    Гость: Петр

    Проблема в том, что на деньгах нельзя перелететь из одного города в другой - самолет нужен. Грузы тоже деньги из одного места в другое не перетащат. И есть деньги нельзя. Да- закавыка...

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