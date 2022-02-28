Курс доллара впервые в истории превысил 100 рублей
Согласно данным Московской биржи, по состоянию на 11:10 мск курс доллара вырос на 21,64% (до 100,96 рубля). Выше отметки в 100 рублей курс доллара на Мосбирже поднялся впервые в истории.
Курс евро при этом вырос на 22,06% (до 113,52 рубля), сообщает РБК.
На открытие торгов Национальный клиринговый центр (НКЦ) установил границы ценового коридора - 76,145р-90р для пары доллар-рубль и 85,6150р-101,1925р для пары евро-рубль. В ходе торгов границы ценовых коридоров несколько раз менялись.
При этом регулятор принял некоторые меры по стабилизации курса рубля. В частности, была резко поднята ключевая ставка (до 20% годовых), были запущены валютные интервенции, а Министерство финансов объявило, что обяжет экспортеров продавать 80% валютной выручки на рынке.
Чтобы поддержать курс рубля и российский рынок 24 февраля, Банк России продал валюту на 84,8 млрд рублей (эти данные раскрываются с задержкой). ЦБ возобновил собственные валютные интервенции впервые с декабря 2014 года.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Десять лет в лагерях, к великому сожалению, давал Сталин вашей бендеровской сволочи. А Никитка-вышиванщик, к великому огорчению, не поверите, их в 1955 отпустил.
Для того, чтобы что то делать надо иметь знания по этому вопросу и разработки специалистов. В нашем правительстве специалистов нет,а есть люди с поведением " чего изволите" и непрмерныи компетенциями. Кроме того необходимо доверять специалистам, которые доказали делами свою квалификацию, но у нас доверяют друзьям и летим мы по всем проектам с отрицательным ростом. А если что то и делается, затраты на это в несколько раз больше чем в других странах. Именно благодаря этом друзья становятся миллиардерами её виданными в мире темпами.
и на чьей стороне как бы "российский" ЦБ ??
Вы оба правы. Будет и 500 будет и выше. И главное зарплата будет стоять стабильно.
И главное этот скрепный-деревянный. Вчера за доллар давали 70 деревянных рублей, а сегодня 130 деревянных. Наверное СКРЕПА лопнула.