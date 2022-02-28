Курс доллара впервые в истории превысил 100 рублей

12:11 28.02.2022

Согласно данным Московской биржи, по состоянию на 11:10 мск курс доллара вырос на 21,64% (до 100,96 рубля). Выше отметки в 100 рублей курс доллара на Мосбирже поднялся впервые в истории.

Курс евро при этом вырос на 22,06% (до 113,52 рубля), сообщает РБК.

На открытие торгов Национальный клиринговый центр (НКЦ) установил границы ценового коридора - 76,145р-90р для пары доллар-рубль и 85,6150р-101,1925р для пары евро-рубль. В ходе торгов границы ценовых коридоров несколько раз менялись.

При этом регулятор принял некоторые меры по стабилизации курса рубля. В частности, была резко поднята ключевая ставка (до 20% годовых), были запущены валютные интервенции, а Министерство финансов объявило, что обяжет экспортеров продавать 80% валютной выручки на рынке.

Чтобы поддержать курс рубля и российский рынок 24 февраля, Банк России продал валюту на 84,8 млрд рублей (эти данные раскрываются с задержкой). ЦБ возобновил собственные валютные интервенции впервые с декабря 2014 года.