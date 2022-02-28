Курс доллара впервые в истории превысил 100 рублей

Согласно данным Московской биржи, по состоянию на 11:10 мск курс доллара вырос на 21,64% (до 100,96 рубля). Выше отметки в 100 рублей курс доллара на Мосбирже поднялся впервые в истории.

Курс евро при этом вырос на 22,06% (до 113,52 рубля), сообщает РБК.

На открытие торгов Национальный клиринговый центр (НКЦ) установил границы ценового коридора - 76,145р-90р для пары доллар-рубль и 85,6150р-101,1925р для пары евро-рубль. В ходе торгов границы ценовых коридоров несколько раз менялись.

При этом регулятор принял некоторые меры по стабилизации курса рубля. В частности, была резко поднята ключевая ставка (до 20% годовых), были запущены валютные интервенции, а Министерство финансов объявило, что обяжет экспортеров продавать 80% валютной выручки на рынке.

Чтобы поддержать курс рубля и российский рынок 24 февраля, Банк России продал валюту на 84,8 млрд рублей (эти данные раскрываются с задержкой). ЦБ возобновил собственные валютные интервенции впервые с декабря 2014 года.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 28.02.2022, 18:03
    Гость: I.E.

    Десять лет в лагерях, к великому сожалению, давал Сталин вашей бендеровской сволочи. А Никитка-вышиванщик, к великому огорчению, не поверите, их в 1955 отпустил.

  2. 28.02.2022, 17:11
    Гость: Алексей

    Для того, чтобы что то делать надо иметь знания по этому вопросу и разработки специалистов. В нашем правительстве специалистов нет,а есть люди с поведением " чего изволите" и непрмерныи компетенциями. Кроме того необходимо доверять специалистам, которые доказали делами свою квалификацию, но у нас доверяют друзьям и летим мы по всем проектам с отрицательным ростом. А если что то и делается, затраты на это в несколько раз больше чем в других странах. Именно благодаря этом друзья становятся миллиардерами её виданными в мире темпами.

  4. 28.02.2022, 16:40
    Гость: Спорить не надо.

    Вы оба правы. Будет и 500 будет и выше. И главное зарплата будет стоять стабильно.

  5. 28.02.2022, 16:38
    Гость: Быстрей всего.

    И главное этот скрепный-деревянный. Вчера за доллар давали 70 деревянных рублей, а сегодня 130 деревянных. Наверное СКРЕПА лопнула.

Все комментарии (56)
Выбор читателей
Путин решил незамедлительно признать суверенитет ДНР и ЛНР
© KM.RU, Алексей Белкин
Минобороны РФ объявило об уничтожении украинских авиабаз
Меладзе и Галкин высказались против военных действий на Украине
Меладзе и Галкин высказались против военных действий на Украине
В Подмосковье прошли учения танковых войск
О чем не сказал Путин: три факта о спецоперации на Украине
Избранное
До конституционного признания животных в России — один шаг?
Мара похвалила клуб, не поддавшийся «цифровым намордникам»
«Желая почтить память ветеранов, ошиблись»: «Молодая гвардия ЕР» возложила цветы нацистам
Марианские Лазни
«Человек-паук. Нет пути домой». Свой среди чужих, чужой среди своих
«Пикник» перевернул устоявшиеся представления о себе
«Не допустить праздник любыми методами»: под предлогом ковидных ограничений силовики прессуют конкурентов «едросов»
Средства рукотворной красоты, или Как хранить косметику?
Кто есть кто в белорусской оппозиции: Ольга Карач - «пророссийская» замена Тихановской
В ЕС за год полностью вакцинировали от ковида 78% взрослых. Где результат?
«НАТО 30 лет на нас давит, но сейчас Россия созрела до того, чтобы опротестовать это по-настоящему»