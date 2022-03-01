Акционеры Альфа-банка Фридман и Авен намерены оспорить санкции ЕС

14:13 1.03.2022

Акционеры Альфа-банка Михаил Фридман и Петр Авен будут оспаривать введенные против них санкции Евросоюза, который утверждает, что бизнесмены участвовали в попытках Кремля снять наложенные на Россию западные санкции.

В совместном заявлении Фридмана и Авена говорится, что они "глубоко потрясены заведомо ложными утверждениями", которые "призваны оправдать" введение санкций. "Господа Фридман и Авен будут оспаривать ложное и необоснованное основание для введения этих санкций — решительно и всеми доступными им средствами, чтобы обратить вспять необоснованный и ненужный ущерб, нанесенный их многочисленным сотрудникам, клиентам, партнерам, заинтересованным сторонам и предприятиям, которые они и их партнеры создали за последние 25 лет",— приводит цитату из заявления "Коммерсант".

Накануне Евросоюз расширил черный список и ввел персональные санкции против ряда российских олигархов, чиновников и журналистов. В списке оказались среди прочих Алишер Усманов, Геннадий Тимченко, Алексей Мордашов, Игорь Сечин, министр транспорта Виталий Савельев, Дмитрий Песков.