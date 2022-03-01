Акционеры Альфа-банка Фридман и Авен намерены оспорить санкции ЕС

© KM.RU, Илья Шабардин

Акционеры Альфа-банка Михаил Фридман и Петр Авен будут оспаривать введенные против них санкции Евросоюза, который утверждает, что бизнесмены участвовали в попытках Кремля снять наложенные на Россию западные санкции. 

В совместном заявлении Фридмана и Авена говорится, что они "глубоко потрясены заведомо ложными утверждениями", которые "призваны оправдать" введение санкций. "Господа Фридман и Авен будут оспаривать ложное и необоснованное основание для введения этих санкций — решительно и всеми доступными им средствами, чтобы обратить вспять необоснованный и ненужный ущерб, нанесенный их многочисленным сотрудникам, клиентам, партнерам, заинтересованным сторонам и предприятиям, которые они и их партнеры создали за последние 25 лет",— приводит цитату из заявления "Коммерсант".

Накануне Евросоюз расширил черный список и ввел персональные санкции против ряда российских олигархов, чиновников и журналистов. В списке оказались среди прочих Алишер Усманов, Геннадий Тимченко, Алексей Мордашов, Игорь Сечин, министр транспорта Виталий Савельев, Дмитрий Песков.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  4. 01.03.2022, 16:47
    Гость: Пояснение

    Хана (от ивр. חנה хана — делать остановку в пути, привал) — конец. Этот корень очень распространен в иврите. Отсюда же Таганка (תחנה тахана — станция) — место отдыха. Так называлась тюрьма для заключенных, которые там находились перед отправлением в Сибирь.

  5. 01.03.2022, 16:44
    Гость: старый кубаноид

    Русские гибнут с обеих сторон, а Авен и Фридман деньги подсчитывают. Авен один из трех (бывший министр), кто подарил : фабрики/заводы/корабли/паравозы/нефть/золото/никель/люминий- Фридману, Абрамовичу, Мартинсону, Прохорову, Усманову.

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