Акционеры Альфа-банка Фридман и Авен намерены оспорить санкции ЕС
Акционеры Альфа-банка Михаил Фридман и Петр Авен будут оспаривать введенные против них санкции Евросоюза, который утверждает, что бизнесмены участвовали в попытках Кремля снять наложенные на Россию западные санкции.
В совместном заявлении Фридмана и Авена говорится, что они "глубоко потрясены заведомо ложными утверждениями", которые "призваны оправдать" введение санкций. "Господа Фридман и Авен будут оспаривать ложное и необоснованное основание для введения этих санкций — решительно и всеми доступными им средствами, чтобы обратить вспять необоснованный и ненужный ущерб, нанесенный их многочисленным сотрудникам, клиентам, партнерам, заинтересованным сторонам и предприятиям, которые они и их партнеры создали за последние 25 лет",— приводит цитату из заявления "Коммерсант".
Накануне Евросоюз расширил черный список и ввел персональные санкции против ряда российских олигархов, чиновников и журналистов. В списке оказались среди прочих Алишер Усманов, Геннадий Тимченко, Алексей Мордашов, Игорь Сечин, министр транспорта Виталий Савельев, Дмитрий Песков.
Комментарии читателей Оставить комментарий
С чем вас и поздравляю.
А дядя Сэм уже тю-тю и не того?!
Пора "европейцам" выстраиваться в очередь к Темнейшему.
Хана (от ивр. חנה хана — делать остановку в пути, привал) — конец. Этот корень очень распространен в иврите. Отсюда же Таганка (תחנה тахана — станция) — место отдыха. Так называлась тюрьма для заключенных, которые там находились перед отправлением в Сибирь.
Русские гибнут с обеих сторон, а Авен и Фридман деньги подсчитывают. Авен один из трех (бывший министр), кто подарил : фабрики/заводы/корабли/паравозы/нефть/золото/никель/люминий- Фридману, Абрамовичу, Мартинсону, Прохорову, Усманову.