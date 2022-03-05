Samsung приостановит поставки своей техники в Россию
Компания Samsung объявила о приостановке поставке своих товаров, в том числе телефонов и чипов, в Россию, пишет РИА Новости.
Причиной называется текущая ситуация в мире, приведшая к логистическим проблемам. В компании отметили, что сейчас товары физически невозможно отправить в Россию.
Российские заводы Samsung пока функционируют без проблем. Однако, если перебои с поставками затянутся, то могут возникнуть сбои в их работе.
Ранее сообщалось, что Южной Корее удалось вывести свои компании из-под санкций США, при этом власти пообещали ввести собственные равносильные санкции в отношении России.
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