Samsung приостановит поставки своей техники в Россию

07:40 5.03.2022

Компания Samsung объявила о приостановке поставке своих товаров, в том числе телефонов и чипов, в Россию, пишет РИА Новости.

Причиной называется текущая ситуация в мире, приведшая к логистическим проблемам. В компании отметили, что сейчас товары физически невозможно отправить в Россию.

Российские заводы Samsung пока функционируют без проблем. Однако, если перебои с поставками затянутся, то могут возникнуть сбои в их работе.

Ранее сообщалось, что Южной Корее удалось вывести свои компании из-под санкций США, при этом власти пообещали ввести собственные равносильные санкции в отношении России.