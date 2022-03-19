В Госдуме предложили разрешить продажу хлеба без упаковки

Хлебокомбинат «Пролетарец»

Депутаты Госдумы направили письмо в Минсельхоз с предложением рассмотреть ряд мер поддержки отечественных хлебопеков и мукомолов, в том числе выделить субсидии и разрешить им временно продавать хлеб без упаковки. 

«Просим... рассмотреть возможность введения дополнительных мер государственной поддержки предприятий мукомольной и хлебопекарной промышленностей. О дополнительном выделении в 2022 году субсидий хлебопекарным предприятиям до 10 миллиардов рублей, учитывая рост цен на сырье и услуги для данных предприятий, а также переход на 100% предоплату за сырье и все составляющие компоненты. Временно разрешить продажу хлеба и хлебобулочных изделий без упаковки», — приводят цитату из письма «Ведомости».

Также предлагается выделить субсидии мукомольным предприятиям в размере 2000 руб. на тонну отпускаемой пшеничной и ржаной муки. Еще одна инициатива — десятикратное увеличение (до 500 000 руб.) порогового критерия по отсутствию задолженности у предприятий отрасли по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты.

Кроме того, депутаты предложили наделить предприятия хлебопекарной промышленности статусом сельскохозяйственных товаропроизводителей и распространить на них все меры господдержки.

По их словам, эти меры необходимы, поскольку в последнее время затраты отрасли значительно выросли. В частности, по подсчетам Российского союза мукомольных и крупяных предприятий, с начала месяца хлебопекарные дрожжи подорожали на 30%, а маргарин — на 40%, продолжают расти цены на сахар, муку, пищевые добавки и другое сырье, а также на все виды упаковочных материалов, повышаются затраты на электроэнергию, воду, транспортно-логистические услуги.

В результате производители хлеба вынуждены повышать цены на свою продукцию, что беспокоит потребителей и вызывает негативную реакцию ритейлеров.

Предложение продавать некоторые товары без упаковки обсуждали на заседании оперштаба по вопросам продовольственной безопасности и стабилизации цен в Минсельхозе в начале марта. Российский союз пекарей поддержал инициативу по продаже хлеба без упаковки — в организации отметили, что на упаковку приходится около 5% отпускной цены хлеба, а ее стоимость за три месяца 2022 г. увеличилась в 1,5 раза после роста в 2,5 раза в прошлом году.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 19.03.2022, 22:15
    Гость: Федя Федя

    Присмотрись в машины, в которых возят хлеб, там просто мрак.
    Посмотри ещё на чистоту поддонов, которые не моют никогда.
    Это только та часть процесса которую можно легко увидеть.
    Хлеб без упаковки это путь к массе болезней.

  2. 19.03.2022, 19:37
    Гость: Вопрос интересный

    Но не по адресу.
    С этим в ГД.
    У меня тоже интересный вопрос. За остекление балкона с марта штраф.
    А ничего что сейчас дома строят с остекленнымт балконами?

  4. 19.03.2022, 19:34
    Гость: Вы, врод,

    Как всегда глупость написали, с коричневым оттенком этот раз.

    Сомневаюсь в вашем...здоровье. давно.

  5. 19.03.2022, 19:32
    Гость: anton

    Можно и без упаковки ,только качество жлебных изделий должны быть по ГОСТу СССР ,а это мечта и не более.

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