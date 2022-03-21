Новак заявил о невозможности введения госрегулирования цен на топливо в РФ

15:57 21.03.2022

Госрегулирование цен на топливо вводить нельзя ни в коем случае, заявил вице-премьер Александр Новак в ходе встречи с фракцией ЛДПР.

"Госрегулирование ни в коем случае вводить нельзя. Не будет ни бензина, ни дизтоплива. А цена, может, и будет падать, она волатильная", - прриводит его слова "Интерфакс".

Ранее в Госдуме предложили ввести госрегулирование цен на топливо в России. Комитет нижней палаты по промышленности и торговле 11 марта направил в кабмин соответствующие поправки в законодательство, узнали "Известия". Согласно поправкам, в период действия западных санкций правительство будет вправе устанавливать предельные оптовые и розничные цены на бензин и дизельное топливо.