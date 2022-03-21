Новак заявил о невозможности введения госрегулирования цен на топливо в РФ
Госрегулирование цен на топливо вводить нельзя ни в коем случае, заявил вице-премьер Александр Новак в ходе встречи с фракцией ЛДПР.
"Госрегулирование ни в коем случае вводить нельзя. Не будет ни бензина, ни дизтоплива. А цена, может, и будет падать, она волатильная", - прриводит его слова "Интерфакс".
Ранее в Госдуме предложили ввести госрегулирование цен на топливо в России. Комитет нижней палаты по промышленности и торговле 11 марта направил в кабмин соответствующие поправки в законодательство, узнали "Известия". Согласно поправкам, в период действия западных санкций правительство будет вправе устанавливать предельные оптовые и розничные цены на бензин и дизельное топливо.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Восстанавливать надо, деньги арестованные восполнять, друзьям яхты теперь опять покупать.
При чем тут цены на нефть.
это уже выстрел не в ногу, а в голову. Есть ащё азиатские рынки (Индия, Китай, Пакистан и т.д) где цены в 1,5-2 раза выше.
Олигархов на ракулачивание и в кибуции ! Чубайса в клетке выставить на Красной площади.
Что биооружие украинцев влияет не только на репродуктивную систему наших женщин, но и на мозги власть имущих.
Тоже невозможно? Кореша нефтяные обидятся?