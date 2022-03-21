Новак заявил о невозможности введения госрегулирования цен на топливо в РФ

© KM.RU, Илья Шабардин

Госрегулирование цен на топливо вводить нельзя ни в коем случае, заявил вице-премьер Александр Новак в ходе встречи с фракцией ЛДПР.

"Госрегулирование ни в коем случае вводить нельзя. Не будет ни бензина, ни дизтоплива. А цена, может, и будет падать, она волатильная", - прриводит его слова "Интерфакс".

Ранее в Госдуме предложили ввести госрегулирование цен на топливо в России. Комитет нижней палаты по промышленности и торговле 11 марта направил в кабмин соответствующие поправки в законодательство, узнали "Известия". Согласно поправкам, в период действия западных санкций правительство будет вправе устанавливать предельные оптовые и розничные цены на бензин и дизельное топливо.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 21.03.2022, 21:20
    Гость: Кубышку

    Восстанавливать надо, деньги арестованные восполнять, друзьям яхты теперь опять покупать.
    При чем тут цены на нефть.

  2. 21.03.2022, 20:58
    Гость: эмбарго ?

    это уже выстрел не в ногу, а в голову. Есть ащё азиатские рынки (Индия, Китай, Пакистан и т.д) где цены в 1,5-2 раза выше.

  3. 21.03.2022, 20:41
    Гость: Антиперестройка

    Олигархов на ракулачивание и в кибуции ! Чубайса в клетке выставить на Красной площади.

  4. 21.03.2022, 20:36
    Гость: Похоже

    Что биооружие украинцев влияет не только на репродуктивную систему наших женщин, но и на мозги власть имущих.

  5. 21.03.2022, 19:21
    Гость: отменить закон, обнуляющий вывозные пошлины на нефть и нефте

    Тоже невозможно? Кореша нефтяные обидятся?

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