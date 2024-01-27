Россия готова обсуждать поставки газа в ЕС не только через Украину

16:12 27.01.2024

Вице-премьер Александр Новак сообщил, что Россия готова обсуждать поставки газа в Европу транзитом через Украину и по другим маршрутам, пишет "Коммерсант".

"Если будет желание другой стороны, то мы готовы обсуждать. Пока мы такого желания не видим",— сказал он журналистам в кулуарах Дня энергетики выставки-форума "Россия".

В октябре 2023 года глава "Нафтогаза" Алексей Чернышев заявил, что Украина не будет продлевать договор о транзите российского газа через свою территорию в Европу после его истечения в конце 2024 года.