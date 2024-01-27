Россия готова обсуждать поставки газа в ЕС не только через Украину

Вице-премьер Александр Новак сообщил, что Россия готова обсуждать поставки газа в Европу транзитом через Украину и по другим маршрутам, пишет "Коммерсант".

"Если будет желание другой стороны, то мы готовы обсуждать. Пока мы такого желания не видим",— сказал он журналистам в кулуарах Дня энергетики выставки-форума "Россия". 

В октябре 2023 года глава "Нафтогаза" Алексей Чернышев заявил, что Украина не будет продлевать договор о транзите российского газа через свою территорию в Европу после его истечения в конце 2024 года.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 27.01.2024, 22:02
    Гость: Турс-Най

    Выкидыш -это когда $ миллиарды у олигархов в пыль превратятся ,и нефть максимально обесценится ,вот тогда утешимся .
    Правда гинеколог ?

  5. 27.01.2024, 20:48
    Гость: Ну как ЗАЧЕМ господиг Новак...

    Затем что продажи газа резко упали после известных событий, а деньги никто не отменял.
    Чтобы что-нибудь купить нужно что-нибудь продать.

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