Россия готова обсуждать поставки газа в ЕС не только через Украину
Вице-премьер Александр Новак сообщил, что Россия готова обсуждать поставки газа в Европу транзитом через Украину и по другим маршрутам, пишет "Коммерсант".
"Если будет желание другой стороны, то мы готовы обсуждать. Пока мы такого желания не видим",— сказал он журналистам в кулуарах Дня энергетики выставки-форума "Россия".
В октябре 2023 года глава "Нафтогаза" Алексей Чернышев заявил, что Украина не будет продлевать договор о транзите российского газа через свою территорию в Европу после его истечения в конце 2024 года.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Выкидыш -это когда $ миллиарды у олигархов в пыль превратятся ,и нефть максимально обесценится ,вот тогда утешимся .
Правда гинеколог ?
и теперь у пиндосов бед прибавилось...
" Мухи отдельно-котлеты отдельно!"
Не дадим, не дадим. Не дадим. Пусть замерзнут
Затем что продажи газа резко упали после известных событий, а деньги никто не отменял.
Чтобы что-нибудь купить нужно что-нибудь продать.