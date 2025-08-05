Россия ограничила ввоз овец и коз из Болгарии и Румынии

19:56 5.08.2025

Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз в Россию и транзит по ее территории живых овец, коз и связанных с ними товаров из Болгарии и Румынии из-за вспышки оспы в этих странах, пишут "Ведомости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Под запрет попали не только сами животные, но и иные восприимчивые к заболеванию виды, а также продукция, находящаяся под контролем государственного ветеринарного надзора. В их числе – мясо, молоко и молочные продукты, корма животного происхождения, сырье и изделия, полученные от убоя овец и коз, а также бывшее в употреблении оборудование для их содержания, убоя и переработки.

По данным Всемирной организации здоровья животных (WOAH), с 20 июля 2025 г. в Болгарии зарегистрировано 11 очагов болезни, а с 17 июля в Румынии – семь.

Россельхознадзор уточнил, что сейчас информация о мерах по предотвращению распространения и ликвидации заболевания со стороны ветеринарных служб Болгарии и Румынии в ведомство не поступала.