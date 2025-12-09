Силуанов признал невозможность постоянного наращивания расходов бюджета
Бюджетное стимулирование экономики не может быть вечным, потому что в итоге финансовая ситуация будет разбалансирована. Об этом в интервью журналу «Эксперт» рассказал министр финансов России Антон Силуанов.
Он признал, что наращивание расходов бюджета важно для национальной экономики, но это работает только как временная мера, и лучше применять ее в ситуации, когда инфляция замедляется, а ставки находятся на низком уровне.
По словам министра, идеальной конструкцией остается жесткий бюджет и мягкая денежно-кредитная политика, но в последние годы ситуация была противоположной. Силуанов считает, что необходимо создать условия, при которых Центробанк мог бы снижать ставки, и сложившийся подход финансового ведомства позволит добиться этого, пишет Lenta.ru.
На прошлой неделе глава Минфина выразил надежду, что в 2026 году правительству удастся добиться более высокого роста экономики, чем в текущем. Подобной динамики, полагает он, поспособствуют в том числе меры государственной поддержки, нацеленные на укрепление технологического суверенитета, то есть выделение средств из бюджета.
Комментарии читателей Оставить комментарий
В стране десятки сырьевых миллиардеров с яхтами, вилами и самолетами, а в бюджете не хватает денег? И где наши 300 млрд.$, которые силуановские-набиулиновские финансисты-специалисты похоронили на Западе?
У главного либерала минфина мозги забиты гайдаровщиной и он никогда не поймет что без левого поворота и замены правительства Мишустина на правительство народного доверия не будет никакого прорыва в экономике и везде где правят либералы набранные по рекомендации кураторов из Запада. Кадры решают все, но кадры могут губить все.
Если Силуанов считает себя экономистом профессионалом, то пусть он ответит почему все программы развития страны тянут из бюджета государства.
.
Олигархи-паразиты. Нам все время говорили про частный эффективный бизнес. Напомним как они в 90-е скупали в стране за бесценок бюджето-образующие высокодоходные производства. Сегодня сколько в России миллиардеров? Вопрос к Силуанову. Почему олигархи из списка Форбес не участвуют в программах развития страны, резидентами которой они являются?
.
ТВ, культура. Спросите Эрнста какие зарплаты он выплачивает Малаховым, Познерам, Ургантам, ....Миллионные гонорары. При том что ТВ это государственная структура.
В Москве ТОП-100 театров находятся на полном гособеспечении и получили в свое распоряжение огромные здания на правах бессрочной аренды.
Недавно прошла инфа. Худрук Московского театра эстрады Хазанов миллиардер распродал всю недвижимость в России и переехал в Израиль. Живёт на две страны. Однако зарплату получает в России. При этом уже успел вложиться в восстановление израильской больницы в Бэр-Шеве, разрушенной в войне с Ираном. Где получает зарплату Абрамович? В России. А где проживает? И таких примеров тысячи.
Вот и Долина(Кудельман) засветилась на получении многомиллионных грантов от государства. Про миллиарды Тимура Иванова, полученные на госслужбе тоже уже все наслышаны.
.
Силуанов, как экономист-либерал должен понимать что деньги не только в бюджете, они вокруг него, они у паразитов, облепивших государство как ненасытные пиявки
растолковали бухгалтеру, что бюджет для распила небольшой группой уважаемых людей. Остальные ягоды пускай собирают.
Доходы схлопываются с пугающей скоростью.