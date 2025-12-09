Силуанов признал невозможность постоянного наращивания расходов бюджета

Антон Силуанов © KM.RU, Алексей Белкин

Бюджетное стимулирование экономики не может быть вечным, потому что в итоге финансовая ситуация будет разбалансирована. Об этом в интервью журналу «Эксперт» рассказал министр финансов России Антон Силуанов.

Он признал, что наращивание расходов бюджета важно для национальной экономики, но это работает только как временная мера, и лучше применять ее в ситуации, когда инфляция замедляется, а ставки находятся на низком уровне.

По словам министра, идеальной конструкцией остается жесткий бюджет и мягкая денежно-кредитная политика, но в последние годы ситуация была противоположной. Силуанов считает, что необходимо создать условия, при которых Центробанк мог бы снижать ставки, и сложившийся подход финансового ведомства позволит добиться этого, пишет Lenta.ru.

На прошлой неделе глава Минфина выразил надежду, что в 2026 году правительству удастся добиться более высокого роста экономики, чем в текущем. Подобной динамики, полагает он, поспособствуют в том числе меры государственной поддержки, нацеленные на укрепление технологического суверенитета, то есть выделение средств из бюджета.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 09.12.2025, 16:53
    Гость: странно

    В стране десятки сырьевых миллиардеров с яхтами, вилами и самолетами, а в бюджете не хватает денег? И где наши 300 млрд.$, которые силуановские-набиулиновские финансисты-специалисты похоронили на Западе?

  2. 09.12.2025, 16:47
    Гость: .Штурман

    У главного либерала минфина мозги забиты гайдаровщиной и он никогда не поймет что без левого поворота и замены правительства Мишустина на правительство народного доверия не будет никакого прорыва в экономике и везде где правят либералы набранные по рекомендации кураторов из Запада. Кадры решают все, но кадры могут губить все.

  3. 09.12.2025, 16:36
    Гость: заставить воровскую олигархию работать на страну

    Если Силуанов считает себя экономистом профессионалом, то пусть он ответит почему все программы развития страны тянут из бюджета государства.
    .
    Олигархи-паразиты. Нам все время говорили про частный эффективный бизнес. Напомним как они в 90-е скупали в стране за бесценок бюджето-образующие высокодоходные производства. Сегодня сколько в России миллиардеров? Вопрос к Силуанову. Почему олигархи из списка Форбес не участвуют в программах развития страны, резидентами которой они являются?
    .
    ТВ, культура. Спросите Эрнста какие зарплаты он выплачивает Малаховым, Познерам, Ургантам, ....Миллионные гонорары. При том что ТВ это государственная структура.
    В Москве ТОП-100 театров находятся на полном гособеспечении и получили в свое распоряжение огромные здания на правах бессрочной аренды.
    Недавно прошла инфа. Худрук Московского театра эстрады Хазанов миллиардер распродал всю недвижимость в России и переехал в Израиль. Живёт на две страны. Однако зарплату получает в России. При этом уже успел вложиться в восстановление израильской больницы в Бэр-Шеве, разрушенной в войне с Ираном. Где получает зарплату Абрамович? В России. А где проживает? И таких примеров тысячи.
    Вот и Долина(Кудельман) засветилась на получении многомиллионных грантов от государства. Про миллиарды Тимура Иванова, полученные на госслужбе тоже уже все наслышаны.
    .
    Силуанов, как экономист-либерал должен понимать что деньги не только в бюджете, они вокруг него, они у паразитов, облепивших государство как ненасытные пиявки

  4. 09.12.2025, 15:55
    Гость: старшие товарищи

    растолковали бухгалтеру, что бюджет для распила небольшой группой уважаемых людей. Остальные ягоды пускай собирают.

Все комментарии (8)
Выбор читателей
Минцифры предупредило о постепенном отказе от входа на «Госуслуги» по смс
Лариса Долина пообещала вернуть покупательнице деньги за квартиру
© KM.RU, Александра Воздвиженская
Долги других стран перед Россией достигли максимума с 1998 года
kjpargeter / Freepik.com"/>
Евросоюз вступил с США в войну идеологий
Избранное
Давид Тухманов «По волне моей памяти» (винил, новое издание)
Аборт мозга «Акустика» (CD + компакт-кассета)
Оружие будущего создается сегодня
Рецепты домашних масок для лица
Выборы-2021: Следственный комитет выяснит, кто мухлюет?
Shadies «Последний шаг» (интернет-релиз)
Бранимир предсказал повторение в России страшных и могучих 90-х
Максим Аншуков («Ключевая»), 28 апреля, Арт-кафе «Пушкарев»
«Работать больше — оплата ниже»: к чему ведет передача скорой помощи в частные руки
Госдума закладывает для граждан «минное поле» из запретов
Оркестр Сергея Мазаева и Андреа Коста «Andrea Costa 18+» (винил + CD)
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации