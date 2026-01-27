Индия и ЕС достигли исторического соглашения о свободной торговле

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Алексей Никольский

Индия и Евросоюз пришли к торговому соглашению, о нем будет объявлено на саммите Индия – ЕС в Нью-Дели. Об этом сообщил премьер-министр Индии Нарендра Моди.

«Во всем мире это называют "главной сделкой всех времен". Это соглашение откроет огромные возможности для 1,4 млрд человек в Индии и миллионов людей в Европе», – приводит его слова газета «Ведомости».

Согласно сообщению Еврокомиссии (ЕК), Индия снизит тарифы для ЕС. В частности, тарифы на автомобили будут постепенно снижаться со 110 до 10%, а тарифы на автозапчасти будут полностью отменены в течение 10 лет. Тарифы в размере до 44% на машиностроение, 22% на химикаты и 11% на фармацевтические препараты также будут отменены.

Договор отменяет или снижает пошлины на экспорт сельскохозяйственной продукции из ЕС. Тарифы на европейские вина будут снижены со 150 до 75% при вступлении в силу и в итоге понизятся до 20%. Пошлины на оливковое масло будут отменены в течение пяти лет.

Сделка также предоставляет европейским компаниям привилегированный доступ к индийскому рынку услуг. Речь идет о финансовых услугах и морских перевозках. «Соглашение обеспечивает высокий уровень защиты и соблюдения прав интеллектуальной собственности, включая авторские права, товарные знаки, промышленные образцы, коммерческую тайну и права на сорта растений», – указывает ЕК.

Документ будет подписан после его принятия Советом Европы.

Переговоры о заключении соглашения о свободной торговле между ЕС и Индией стартовали почти 20 лет назад, в 2007 г., но были приостановлены спустя шесть лет. Диалог продолжился только в мае 2021 г. и ускорился на фоне введения президентом США Дональдом Трампом масштабных пошлин в прошлом году. Тарифы США затронули как Индию, так и ЕС. 

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 27.01.2026, 16:20
    Гость: ДЛя 14:40

    Цитата:- «Одна из главных причин развязывания империалистами США и ЕС гибридной войны против России»
    Дальше можно не читать. Причина- штурман, не разбирающийся в географии (навигации, просто не знает где восток, а где север)- нонсенс и зря влазит в ещё более тёмное для него место- в политику.
    А, коротко- причина- развязывание СВО.
    Ответ на предложение «развязывания империалистами США и ЕС гибридной войны против России»- прост- её нет (можно ли также назвать нашу войну против Гитлера гибридной войной? Ну да- была коаоиция антигитлеровских стран- то, что при Рузвельде лендлизом. называлось
    Да, сеёчас США вяло снабжали (до Трампа), разрешением Европе продавать(! ) Украине кое какое американское оружие.
    Но где, заблудивштйся в тумане якобы «штурман» ты видишь воюющих на стороне Украины славных сыновей Ына, иранских сыновей, или хотя бы снабжающих аятолами Украмну сотнями дронов ?

  2. 27.01.2026, 16:11
    Гость: VKPb

    Колонизация Индии с дешёвой рабочей силой и принудительным потреблением продуктов «Бренда Европа»! Вероятно единственный путь попытки выживания Британского Империализма Ми6, когда Россия-СССР в стадии войны, уничтожения, резервации и полного разграбления, теперь Индия, а за ней Китай!...

  5. 27.01.2026, 15:03
    Гость: Ну

    "Дружба дружбой , а табачок врозь." Наступило уже давно время когда нужно Любить себя, чихать на всех и в жизни ждет таких успех . А дарить миллиарды и строить им атомные электростанции .. не благодарное и явно убыточное занятие , но, видимо, кому-то приносит космические доходы.

Все комментарии (15)
