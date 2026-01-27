Индия и ЕС достигли исторического соглашения о свободной торговле

12:09 27.01.2026

Индия и Евросоюз пришли к торговому соглашению, о нем будет объявлено на саммите Индия – ЕС в Нью-Дели. Об этом сообщил премьер-министр Индии Нарендра Моди.

«Во всем мире это называют "главной сделкой всех времен". Это соглашение откроет огромные возможности для 1,4 млрд человек в Индии и миллионов людей в Европе», – приводит его слова газета «Ведомости».

Согласно сообщению Еврокомиссии (ЕК), Индия снизит тарифы для ЕС. В частности, тарифы на автомобили будут постепенно снижаться со 110 до 10%, а тарифы на автозапчасти будут полностью отменены в течение 10 лет. Тарифы в размере до 44% на машиностроение, 22% на химикаты и 11% на фармацевтические препараты также будут отменены.

Договор отменяет или снижает пошлины на экспорт сельскохозяйственной продукции из ЕС. Тарифы на европейские вина будут снижены со 150 до 75% при вступлении в силу и в итоге понизятся до 20%. Пошлины на оливковое масло будут отменены в течение пяти лет.

Сделка также предоставляет европейским компаниям привилегированный доступ к индийскому рынку услуг. Речь идет о финансовых услугах и морских перевозках. «Соглашение обеспечивает высокий уровень защиты и соблюдения прав интеллектуальной собственности, включая авторские права, товарные знаки, промышленные образцы, коммерческую тайну и права на сорта растений», – указывает ЕК.

Документ будет подписан после его принятия Советом Европы.

Переговоры о заключении соглашения о свободной торговле между ЕС и Индией стартовали почти 20 лет назад, в 2007 г., но были приостановлены спустя шесть лет. Диалог продолжился только в мае 2021 г. и ускорился на фоне введения президентом США Дональдом Трампом масштабных пошлин в прошлом году. Тарифы США затронули как Индию, так и ЕС.