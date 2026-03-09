Цены на нефть резко взлетели до максимальных за четыре года значений

Цена нефти марки Brent впервые за почти четыре года превышала 118 долларов за баррель, следует из данных торгов.
Последний раз она торговалась на таком уровне в июне 2022 года. По состоянию на 9:23 по московскому времени ее стоимость составила 107,1 доллара, что на 15 процентов выше относительно предыдущего закрытия, сообщает РИА Новости.

Как пишет газета Financial Times со ссылкой на трейдеров, нефтяной сектор столкнулся с одним из самых тяжелых кризисов в истории. Многие страны региона либо сокращают добычу, либо вовсе закрывают месторождения.

Это стало следствием эскалации конфликта на Ближнем Востоке: судоходство в Ормузском проливе, на который приходится около 20 процентов поставок нефти и СПГ из стран Персидского залива, практически остановилось. Страховщики, в свою очередь, начали повышать премии и пересматривать свои обязательства.

