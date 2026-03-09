Цены на нефть резко взлетели до максимальных за четыре года значений

10:40 9.03.2026

Цена нефти марки Brent впервые за почти четыре года превышала 118 долларов за баррель, следует из данных торгов.

Последний раз она торговалась на таком уровне в июне 2022 года. По состоянию на 9:23 по московскому времени ее стоимость составила 107,1 доллара, что на 15 процентов выше относительно предыдущего закрытия, сообщает РИА Новости.

Как пишет газета Financial Times со ссылкой на трейдеров, нефтяной сектор столкнулся с одним из самых тяжелых кризисов в истории. Многие страны региона либо сокращают добычу, либо вовсе закрывают месторождения.

Это стало следствием эскалации конфликта на Ближнем Востоке: судоходство в Ормузском проливе, на который приходится около 20 процентов поставок нефти и СПГ из стран Персидского залива, практически остановилось. Страховщики, в свою очередь, начали повышать премии и пересматривать свои обязательства.