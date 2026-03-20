ЛУКОЙЛ оценил убыток от потери зарубежных активов в 1,7 трлн рублей

ЛУКОЙЛ полностью списал долю в LUKOIL International GmbH — зарубежном бизнесе группы. Убыток от обесценения активов российская компания оценила в 1,7 трлн руб, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на данные из отчетности ЛУКОЙЛа по МСФО за 2025 год.

Чистый убыток ЛУКОЙЛа за 2025 год с учетом прекращения деятельности части активов составил 1,06 трлн руб. против 851,5 млрд руб. чистой прибыли годом ранее.

В октябре 2025 года США ввели санкции против ЛУКОЙЛа, после чего российская компания решила продать зарубежные активы. Минфин США выдал лицензию на проведение переговоров с ЛУКОЙЛом для продажи Lukoil International GmbH. Документ действует до 1 апреля.

ЛУКОЙЛ достиг предварительного соглашения о продаже Lukoil International GmbH с американским инвестиционным фондом Carlyle. Разрешение на сделку должно дать Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).

  1. 20.03.2026, 17:50
    Гость: Дома надо деньги инвестировать,а не Западные экономики корми

    Но,парашютики они себе оставили такими же.

  3. 20.03.2026, 13:43
    Гость: мезозой2

    "ЛУКОЙЛ полностью списал долю в LUKOIL International GmbH — зарубежном бизнесе группы. Убыток от обесценения активов российская компания оценила в 1,7 трлн руб"
    +
    Убыток 1,7 трлн руб = более 20 млрд долларов - результат деятельности ТОП-менеджеров Луколйла. Духи Анкориджа обманули? Ничто и никто не сможет остановить новороссияньских ТОП-менеджеров в их желании вывести капиталы из "этой страны", хоть в Дубай, куда недавно прилетели иранские ракеты в дата-центры и обнулили все счета. В Индии застряли 40 миллиардов долларов, теперь министерство финансов Индии предлагает инвестировать их в индийскую экономику, но отдавать не хочет. Снова торгуют нефтью с кидалами индусами, опять их "обманут"?
    +
    Бжезинский – "Новый мировой порядок будет строиться против России, на руинах России и за счёт России".

Все комментарии (6)
Выбор читателей
В Иране назвали Украину законной целью для ударов из-за помощи Израилю
МИД Турции выпустил заявление с осуждением присоединения Крыма к России
© KM.RU
О распаде СССР сожалеют 57% опрошенных россиян
© KM.RU, Александра Воздвиженская
Как усадить Европу за стол переговоров
Избранное
Игорь Растеряев нейтрализовал идущее на Россию мировое зло в своем спектакле
Курская «наступная аномалия»: скрытые смыслы
«Калинов мост», 3 апреля, ДК им. Горбунова
«Страна становится старше, беднее и глупее»: ученые бегут из России сломя голову
«Технология», 31 мая, «16 Тонн»
Вокалист «Ундервуда» полюбил собянинскую Москву сильнее булгаковской
СРУБ «Веры пиры»
Италия медленно пробуждается от кошмара
Владислав Шурыгин: «Происходит сбой и разрушение системы лётной безопасности. Одна из проблем – отход летчика в полёте на второй план с передачей его функций автоматическим системам»
Iron Allies «Blood in Blood Out»
Из чего состоит человеческий стресс?
