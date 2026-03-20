ЛУКОЙЛ оценил убыток от потери зарубежных активов в 1,7 трлн рублей
ЛУКОЙЛ полностью списал долю в LUKOIL International GmbH — зарубежном бизнесе группы. Убыток от обесценения активов российская компания оценила в 1,7 трлн руб, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на данные из отчетности ЛУКОЙЛа по МСФО за 2025 год.
Чистый убыток ЛУКОЙЛа за 2025 год с учетом прекращения деятельности части активов составил 1,06 трлн руб. против 851,5 млрд руб. чистой прибыли годом ранее.
В октябре 2025 года США ввели санкции против ЛУКОЙЛа, после чего российская компания решила продать зарубежные активы. Минфин США выдал лицензию на проведение переговоров с ЛУКОЙЛом для продажи Lukoil International GmbH. Документ действует до 1 апреля.
ЛУКОЙЛ достиг предварительного соглашения о продаже Lukoil International GmbH с американским инвестиционным фондом Carlyle. Разрешение на сделку должно дать Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).
Но,парашютики они себе оставили такими же.
Простому народу от этого ни тепло ни холодно
+
Убыток 1,7 трлн руб = более 20 млрд долларов - результат деятельности ТОП-менеджеров Луколйла. Духи Анкориджа обманули? Ничто и никто не сможет остановить новороссияньских ТОП-менеджеров в их желании вывести капиталы из "этой страны", хоть в Дубай, куда недавно прилетели иранские ракеты в дата-центры и обнулили все счета. В Индии застряли 40 миллиардов долларов, теперь министерство финансов Индии предлагает инвестировать их в индийскую экономику, но отдавать не хочет. Снова торгуют нефтью с кидалами индусами, опять их "обманут"?
+
Бжезинский – "Новый мировой порядок будет строиться против России, на руинах России и за счёт России".
Там покупателем выступает зять Трампа Кушнер?
путин отнимет к народа и отдаст олигархам.