ЛУКОЙЛ оценил убыток от потери зарубежных активов в 1,7 трлн рублей

ЛУКОЙЛ полностью списал долю в LUKOIL International GmbH — зарубежном бизнесе группы. Убыток от обесценения активов российская компания оценила в 1,7 трлн руб, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на данные из отчетности ЛУКОЙЛа по МСФО за 2025 год.

Чистый убыток ЛУКОЙЛа за 2025 год с учетом прекращения деятельности части активов составил 1,06 трлн руб. против 851,5 млрд руб. чистой прибыли годом ранее.

В октябре 2025 года США ввели санкции против ЛУКОЙЛа, после чего российская компания решила продать зарубежные активы. Минфин США выдал лицензию на проведение переговоров с ЛУКОЙЛом для продажи Lukoil International GmbH. Документ действует до 1 апреля.

ЛУКОЙЛ достиг предварительного соглашения о продаже Lukoil International GmbH с американским инвестиционным фондом Carlyle. Разрешение на сделку должно дать Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).