Банк России снизил ключевую ставку до 15%

Центральный Банк РФ © KM.RU, Алексей Белкин

По итогам заседания совета директоров 20 марта Банк России снизил ключевую ставку на 50 б.п. до 15%. Это седьмое подряд снижение ставки, пишут «Ведомости».

ЦБ прогнозирует возвращение инфляции к 4% во втором полугодии 2026 года, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в текущем году снизится до 4,5–5,5%.

За период с 11 по 16 марта Росстат зафиксировал рост потребительских цен на 0,08%, что ниже показателя предыдущей недели, который составлял 0,11%. С начала марта инфляция составила 0,22%, а с начала года — 2,59%. При этом годовая инфляция к середине марта незначительно выросла до 5,91%.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 20.03.2026, 16:55
    Гость: да

    кто же отдаст из частных паразитирующих рук банки , которые просто из денег делают огромные деньги ничего не производя для страны и людей.

  4. 20.03.2026, 16:51
    Гость: да

    уже тошнит от заседаний этого совета директоров и их важной суетой с этими б.п.. Цель имитации деятельности заседаний очень важных господ - ростовщичество и паразитизм банкиров и больше ничего умного и справедливого.

  5. 20.03.2026, 16:46
    Гость: .Штурман

    Маловато будет! 15% маловато для пинка уснувшей экономики РФ из-за отсутствия нормальной ставки ЦБ РФ. Ее ежемесячно нужно снижать на 3% что приведет уже летом к оживлению экономики и росту капвложений в промышленность и сельское хозяйство, а строительный сектор вновь начнет подъем. При этом кредиты для населения должны быть обеспечены не только зарплатой и прочими доходами, но и закладыванием недвижимости. Хватить выдавать необеспеченные кредиты физ и юр. лицам так как на кону вонь лопнувшего пузыря. Кроме того нужно начать кредитовать обмен жилья так как при этом риск банкротства кредитора минимальный.

Все комментарии (20)
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации