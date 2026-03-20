Банк России снизил ключевую ставку до 15%

По итогам заседания совета директоров 20 марта Банк России снизил ключевую ставку на 50 б.п. до 15%. Это седьмое подряд снижение ставки, пишут «Ведомости».

ЦБ прогнозирует возвращение инфляции к 4% во втором полугодии 2026 года, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в текущем году снизится до 4,5–5,5%.

За период с 11 по 16 марта Росстат зафиксировал рост потребительских цен на 0,08%, что ниже показателя предыдущей недели, который составлял 0,11%. С начала марта инфляция составила 0,22%, а с начала года — 2,59%. При этом годовая инфляция к середине марта незначительно выросла до 5,91%.