Банк России снизил ключевую ставку до 15%
По итогам заседания совета директоров 20 марта Банк России снизил ключевую ставку на 50 б.п. до 15%. Это седьмое подряд снижение ставки, пишут «Ведомости».
ЦБ прогнозирует возвращение инфляции к 4% во втором полугодии 2026 года, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в текущем году снизится до 4,5–5,5%.
За период с 11 по 16 марта Росстат зафиксировал рост потребительских цен на 0,08%, что ниже показателя предыдущей недели, который составлял 0,11%. С начала марта инфляция составила 0,22%, а с начала года — 2,59%. При этом годовая инфляция к середине марта незначительно выросла до 5,91%.
Комментарии читателей Оставить комментарий
В час по чайной ложке. На практике же это ничего не меняет.
А ключ отставки где ?
кто же отдаст из частных паразитирующих рук банки , которые просто из денег делают огромные деньги ничего не производя для страны и людей.
уже тошнит от заседаний этого совета директоров и их важной суетой с этими б.п.. Цель имитации деятельности заседаний очень важных господ - ростовщичество и паразитизм банкиров и больше ничего умного и справедливого.
Маловато будет! 15% маловато для пинка уснувшей экономики РФ из-за отсутствия нормальной ставки ЦБ РФ. Ее ежемесячно нужно снижать на 3% что приведет уже летом к оживлению экономики и росту капвложений в промышленность и сельское хозяйство, а строительный сектор вновь начнет подъем. При этом кредиты для населения должны быть обеспечены не только зарплатой и прочими доходами, но и закладыванием недвижимости. Хватить выдавать необеспеченные кредиты физ и юр. лицам так как на кону вонь лопнувшего пузыря. Кроме того нужно начать кредитовать обмен жилья так как при этом риск банкротства кредитора минимальный.