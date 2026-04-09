C 1 июля банки станут заполнять ИНН клиента при переводах через СБП

В России с 1 июля станет обязательным указывать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) при переводах и платежах через Систему быстрых платежей (СБП) для противодействия дропперам - людям, которые участвуют в мошеннических схемах, связанных с финансовыми операциями. Об этом сообщил руководитель направления СБП центра противодействия мошенничеству Национальной системы платежных карт (НСПК) Никита Юрков на форуме «Антифродум». 

Банки должны будут заполнять ИНН при переводах и платежах между гражданами и между юрлицами и физлицами, отметил Юрков, пояснив, что дроп может сменить номер телефона, банковскую карту или паспорт, а ИНН является таким реквизитом, который сложно поменять, пишет РБК.

С 1 июля для граждан ничего не изменится — банки самостоятельно будут обмениваться этим ИНН при операциях между собой через инфраструктуру НСПК. Это станет еще одним инструментом по борьбе с фродовыми операциями, такая мера уже работает в платежной системе «Мир», добавили там.

«ИНН — это универсальный идентификатор, который позволит нам проверять определенные риски сразу и в платежной системе «Мир», и в СБП. И более качественно развивать инструменты, чтобы усложнить дропперам обход ранее введенных ограничений», — указал Юрков.

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 10.04.2026, 07:07
    Гость: ага

    а то по номеру карты банк не может определить своих клиентов. А как же гркфовский ВЖИК? Банки и есть основные мошенники . Достаточно включить ТВ с ихним банкобесием и бесконечным дебильной рекламой . Дебил "уполномоченный " не вылазит из ТВ с предложением оформления шишбеков.

  2. 10.04.2026, 06:23
    Гость: Старый

    Кого вы пытаетесь обмануть, дебилы? Мошенники в другой стороне, в зеркало уже посмотрите!

  3. 10.04.2026, 04:04
    Гость: Громко зевая

    Фродовые операции. Упал. Снова упал. Ай, молодцы. Русский язык все более мошеннический, ой, все разнообразнее и разнообразнее.

  4. 10.04.2026, 03:57
    Гость: Александр С.

    В СССР фарцовщиками были частные лица, например, Чубайс спекулировал цветами. В РФ фарцовщиками стали госучреждения. Интересно, по чём налоговые будут базы налогоплательщиков с инн толкать на рынке? Как записано в ГК РФ статья 50, юридическими лицами могут быть организации, преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности (коммерческие организации). А именно с этой целью и была создана в 1991 году РФ. За этой целью неминуемо следуют такие последствия, как бедность населения, низкая рождаемость, высокая смертность, убыль населения, пенсионные, медицинские, образовательные реформы, урезание социальных расходов, дискриминация людей пенсионного возраста, грабительский рост цен, войны, коррупция на всех уровнях власти и в каждом госучреждении и т.д. И всё это на фоне роста долларовых миллиардеров с двойным, тройным гражданством. Ведь над кремлём реет флаг торгашей призывая продавать, продавать и ещё раз продавать по спекулятивным ценам всё до последнего вздоха, пока бьётся сердце.

Все комментарии (8)
