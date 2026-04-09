C 1 июля банки станут заполнять ИНН клиента при переводах через СБП

21:27 9.04.2026

В России с 1 июля станет обязательным указывать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) при переводах и платежах через Систему быстрых платежей (СБП) для противодействия дропперам - людям, которые участвуют в мошеннических схемах, связанных с финансовыми операциями. Об этом сообщил руководитель направления СБП центра противодействия мошенничеству Национальной системы платежных карт (НСПК) Никита Юрков на форуме «Антифродум».

Банки должны будут заполнять ИНН при переводах и платежах между гражданами и между юрлицами и физлицами, отметил Юрков, пояснив, что дроп может сменить номер телефона, банковскую карту или паспорт, а ИНН является таким реквизитом, который сложно поменять, пишет РБК.

С 1 июля для граждан ничего не изменится — банки самостоятельно будут обмениваться этим ИНН при операциях между собой через инфраструктуру НСПК. Это станет еще одним инструментом по борьбе с фродовыми операциями, такая мера уже работает в платежной системе «Мир», добавили там.

«ИНН — это универсальный идентификатор, который позволит нам проверять определенные риски сразу и в платежной системе «Мир», и в СБП. И более качественно развивать инструменты, чтобы усложнить дропперам обход ранее введенных ограничений», — указал Юрков.