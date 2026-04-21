Набсовет Сбера рекомендовал выплатить рекордные 850 млрд рублей дивидендов
Наблюдательный совет Сбербанка в год 185-летия кредитной организации рекомендовал направить на дивиденды за 2025 год рекордные 850 млрд рублей или 37,64 рублей на одну акцию. Это на 8% больше, чем по итогам 2024 года, когда дивиденды составили 787 млрд рублей, сообщает ТАСС.
"В год 185-летия Сбера наблюдательный совет рекомендовал акционерам утвердить выплату дивидендов в объеме 850 млрд рублей - это половина чистой прибыли Сбера за 2025 год. Мы вновь обновили исторический максимум и для себя, и для российского фондового рынка. За этими цифрами - доверие миллионов людей. Половину этой суммы мы направим государству, а другую - 2,2 млн частных акционеров", - заявил глава Сбера Герман Греф.
По его словам, Сбер продолжит придерживаться неизменного приоритета - устойчивого роста компании и высокой операционной эффективности бизнеса.
надо?
Если бы купить золото в 2022 по 1600 долларов, сейчас можно продать около 5к, дороже акций сбербанка. Какая ликвидность золота, в канун начала сво тем более? и какая бумажек? базирующихся на бумажных деньгах... Блестящий экономист) И ЦБ, по решению советских бывших в один вечер отменит бумажки... Обеспеченность товарами есть? Он вообще ни как с производством, это второсортная деятельность у нас. Блестящие бумажные экономисты)
А у него со сбережениями как раз всё отлично.
он не экономист, а ростовщик. Дал в долг 100 рублей на год, забрал 300, если на 10 лет, то все 800. Просто ГЕНИАЛЬНО!
когда сворованные сбережения граждан вернут?Путин-че молчишь!