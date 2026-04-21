Набсовет Сбера рекомендовал выплатить рекордные 850 млрд рублей дивидендов

Наблюдательный совет Сбербанка в год 185-летия кредитной организации рекомендовал направить на дивиденды за 2025 год рекордные 850 млрд рублей или 37,64 рублей на одну акцию. Это на 8% больше, чем по итогам 2024 года, когда дивиденды составили 787 млрд рублей, сообщает ТАСС.

"В год 185-летия Сбера наблюдательный совет рекомендовал акционерам утвердить выплату дивидендов в объеме 850 млрд рублей - это половина чистой прибыли Сбера за 2025 год. Мы вновь обновили исторический максимум и для себя, и для российского фондового рынка. За этими цифрами - доверие миллионов людей. Половину этой суммы мы направим государству, а другую - 2,2 млн частных акционеров", - заявил глава Сбера Герман Греф.

По его словам, Сбер продолжит придерживаться неизменного приоритета - устойчивого роста компании и высокой операционной эффективности бизнеса.