Решетников назвал три главных фактора для развитии экономики России

Экономика России в ближайшие десять лет будет развиваться под влиянием трех ключевых факторов — человеческого капитала, технологий и положения страны в мировой системе. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на «Альфа-Саммите» в ходе дискуссии о будущем экономики, пишет РБК.

Говоря о человеческом капитале, министр отметил демографические изменения: рост продолжительности жизни и старение населения. По его словам, это формирует новые требования к пенсионной системе, рынку труда и структуре спроса. Увеличивается значение доходов старшего поколения, а вместе с этим растет потребность в услугах здравоохранения, социального ухода и фармацевтики, что ведет к структурным изменениям в экономике.

Ситуация на рынке труда, по мнению Решетникова, во многом будет зависеть от роста производительности. Он подчеркнул необходимость постепенного отказа от поддержки низкоэффективных рабочих мест и перехода к технологическому развитию, включая роботизацию и внедрение искусственного интеллекта.

Министр также отметил, что экономический рост будет затруднен без привлечения миграции. По его словам, стране необходима «разумная и выгодная» политика привлечения и удержания востребованных специалистов.

Вторым важным фактором он назвал технологии. В условиях усиления глобальной конкуренции и ограниченного доступа к передовым решениям России предстоит определить приоритетные направления для инвестиций.

Третьим фактором Решетников обозначил место страны в мировой экономике. Он подчеркнул важность интеграционных процессов, сохранения открытости, развития международных связей и формировния цепочек добавленной стоимости, в том числе через сотрудничество с разными странами и создание стратегических альянсов.