Решетников назвал три главных фактора для развитии экономики России
Экономика России в ближайшие десять лет будет развиваться под влиянием трех ключевых факторов — человеческого капитала, технологий и положения страны в мировой системе. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на «Альфа-Саммите» в ходе дискуссии о будущем экономики, пишет РБК.
Говоря о человеческом капитале, министр отметил демографические изменения: рост продолжительности жизни и старение населения. По его словам, это формирует новые требования к пенсионной системе, рынку труда и структуре спроса. Увеличивается значение доходов старшего поколения, а вместе с этим растет потребность в услугах здравоохранения, социального ухода и фармацевтики, что ведет к структурным изменениям в экономике.
Ситуация на рынке труда, по мнению Решетникова, во многом будет зависеть от роста производительности. Он подчеркнул необходимость постепенного отказа от поддержки низкоэффективных рабочих мест и перехода к технологическому развитию, включая роботизацию и внедрение искусственного интеллекта.
Министр также отметил, что экономический рост будет затруднен без привлечения миграции. По его словам, стране необходима «разумная и выгодная» политика привлечения и удержания востребованных специалистов.
Вторым важным фактором он назвал технологии. В условиях усиления глобальной конкуренции и ограниченного доступа к передовым решениям России предстоит определить приоритетные направления для инвестиций.
Третьим фактором Решетников обозначил место страны в мировой экономике. Он подчеркнул важность интеграционных процессов, сохранения открытости, развития международных связей и формировния цепочек добавленной стоимости, в том числе через сотрудничество с разными странами и создание стратегических альянсов.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Перечислены факторы, влияющие на рост доходов богачей.
У экономики есть только один ключевой фактор - государство. Все остальные факторы второстепенны.
Государства же бывают народными (всё для народа) и анти-народными (всё для богачей).
Вы что, совсем хотите экономику закрыть?
Обычный балобол.
Теперь 3 реальных фактора:
1. Не врать.
2. Отстранить либерастов от власти.
3. Остановить вывоз капитала.
Альфа-Саммит — это форум системных крипто-либералов, организуемый Альфа-Банком для представителей крупного бизнеса, власти и так называемых своих экспертов. По сути лже-либеральная каста крипто-чиновников и крипто-бизнесменов, которые устраивают междусобчик между своими по цеху. Понятно что на форум приглашаются только свои.
Другими словами в России отсутствует единая свободная площадка для обмена мнениями между бизнесом, властью и экспертами без деления на своих и чужих. Это значит что в стране нет общего дискуса по экономическому развитию страны. У нас все последние 30 лет экономический рост это максимум 0.5-1.0%, что по сути означает что нет никакого экономического роста.
Вы слушайте больше "птенцов гнезда" Сороса. Все системные либералы - суть соросята.