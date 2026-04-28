Решетников назвал три главных фактора для развитии экономики России

Экономика России в ближайшие десять лет будет развиваться под влиянием трех ключевых факторов — человеческого капитала, технологий и положения страны в мировой системе. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на «Альфа-Саммите» в ходе дискуссии о будущем экономики, пишет РБК.

Говоря о человеческом капитале, министр отметил демографические изменения: рост продолжительности жизни и старение населения. По его словам, это формирует новые требования к пенсионной системе, рынку труда и структуре спроса. Увеличивается значение доходов старшего поколения, а вместе с этим растет потребность в услугах здравоохранения, социального ухода и фармацевтики, что ведет к структурным изменениям в экономике.

Ситуация на рынке труда, по мнению Решетникова, во многом будет зависеть от роста производительности. Он подчеркнул необходимость постепенного отказа от поддержки низкоэффективных рабочих мест и перехода к технологическому развитию, включая роботизацию и внедрение искусственного интеллекта. 

Министр также отметил, что экономический рост будет затруднен без привлечения миграции. По его словам, стране необходима «разумная и выгодная» политика привлечения и удержания востребованных специалистов.

Вторым важным фактором он назвал технологии. В условиях усиления глобальной конкуренции и ограниченного доступа к передовым решениям России предстоит определить приоритетные направления для инвестиций.

Третьим фактором Решетников обозначил место страны в мировой экономике. Он подчеркнул важность интеграционных процессов, сохранения открытости, развития международных связей и формировния цепочек добавленной стоимости, в том числе через сотрудничество с разными странами и создание стратегических альянсов.

  1. 28.04.2026, 23:38
    Гость: M. Skif

    Перечислены факторы, влияющие на рост доходов богачей.

    У экономики есть только один ключевой фактор - государство. Все остальные факторы второстепенны.

    Государства же бывают народными (всё для народа) и анти-народными (всё для богачей).

  3. 28.04.2026, 20:58
    Гость: И.Якут

    Обычный балобол.
    Теперь 3 реальных фактора:
    1. Не врать.
    2. Отстранить либерастов от власти.
    3. Остановить вывоз капитала.

  4. 28.04.2026, 20:50
    Гость: Что такое Альфа-Саммит?

    Альфа-Саммит — это форум системных крипто-либералов, организуемый Альфа-Банком для представителей крупного бизнеса, власти и так называемых своих экспертов. По сути лже-либеральная каста крипто-чиновников и крипто-бизнесменов, которые устраивают междусобчик между своими по цеху. Понятно что на форум приглашаются только свои.
    .
    Другими словами в России отсутствует единая свободная площадка для обмена мнениями между бизнесом, властью и экспертами без деления на своих и чужих. Это значит что в стране нет общего дискуса по экономическому развитию страны. У нас все последние 30 лет экономический рост это максимум 0.5-1.0%, что по сути означает что нет никакого экономического роста.

  5. 28.04.2026, 20:00
    Гость: Старый

    Вы слушайте больше "птенцов гнезда" Сороса. Все системные либералы - суть соросята.

Выбор читателей
Почему Зеленский боится Белоруссию
Путин впервые прокомментировал ограничения в работе интернета
Федеральная налоговая служба РФ © KM.RU, Илья Шабардин
Налоговые поступления от малого и среднего бизнеса сократились на 22,2%
Орешкин назвал экономическую ситуацию в РФ «очень непростой»
Избранное
Общпит «Сухожилка в фарше» (компакт-кассета)
Игорь Растеряев передумал петь о Владимире Путине
Геополитические итоги 2020 года
Стерилизация – верный способ сэкономить на квартире для инвалида
Деньги всем и ни за что: спасет ли безусловный базовый доход человечество?
Воспитание детей. Основные моменты
Stahlmann «Quarz»
Мировое шоу «Mirror of Enigma», 8 апреля, Центр исполнительских искусств
Леша Закон «По е...чку + Бухнуть и помахаться» (CD-R)
«Ария», 24 сентября, Таинственный корабль
Джин-Тоник «PRO100, ч. 1 Потише»
]]>
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

