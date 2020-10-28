13:47 23.09.2025

Самозанятым нередко требуется оформлять не только чеки из «Мой налог», но и акты или договоры по запросу компаний. Использование электронного документооборота — один из вариантов, как упростить ведение документации и сэкономить время.

Какие документы запрашивают юрлица у самозанятых — и как на них реагировать

Многие самозанятые регулярно сотрудничают с юридическими лицами — предоставляют услуги, выполняют заказы, создают контент. В рамках режима НПД для закрытия таких услуг достаточно чека из приложения «Мой налог». Однако на практике компании часто запрашивают дополнительные документы: акты, договоры, согласия. Это связано с требованиями бухгалтерии и внутренними регламентами.

Чтобы упростить документооборот, самозанятые всё чаще используют электронный формат — он помогает ускорить процесс и сократить количество бумажной работы.

Что обычно запрашивает заказчик

Чек из «Мой налог»

Чек подтверждает факт получения дохода и оказания услуги. Его обязательно требует бухгалтерия заказчика — без него организация не сможет учесть расходы. Выдаётся через мобильное приложение или через автоматическую интеграцию с ЭДО.

Акт выполненных работ

Формально не обязателен при работе с самозанятыми, но почти всегда используется в корпоративной практике. Он нужен заказчику для внутреннего учёта.

Бумажный формат: создать → распечатать → подписать → отсканировать → отправить

Электронный формат: заполнить шаблон → подписать электронной подписью → документ доступен обеим сторонам

Договор или оферта

Может потребоваться по запросу заказчика. Чаще всего — в ситуациях, где важна дополнительная детализация условий. Подписание в электронном формате экономит время и исключает необходимость личной встречи или пересылки сканов.

Согласие на обработку персональных данных

Не входит в обязательный пакет, но может быть предусмотрено политикой заказчика, особенно если работа ведётся через CRM-систему, платформу или маркетплейс.

Почему ЭДО применим и для самозанятых

Ранее электронный документооборот применялся в основном крупными компаниями и ИП. Сейчас многие сервисы позволяют удобно работать и с физлицами — без регистрации бизнеса или подключения сложных решений.

Это стало возможно благодаря тому, что в ряде случаев для подписания документов между физическим лицом и организацией допустимо использовать простую электронную подпись — например, код из СМС. Такой формат признаётся юридически значимым, если он согласован сторонами и позволяет установить, кто именно подписал документ.

При этом у многих возникает практический вопрос: как пользоваться электронной подписью, если речь идёт о самозанятом специалисте. Обычно её применяют для подтверждения сделок и подписания документов онлайн: от договоров и актов до заявлений и квитанций. Процесс прост — сервис генерирует код или уведомление, а подтверждение фиксируется в системе и имеет юридическую силу. Такой вариант особенно удобен для тех, кто регулярно сотрудничает с компаниями и хочет избежать бумажной рутины.

Юридически компания может принять чек из «Мой налог» как основание для учёта расходов, но на практике этого часто недостаточно — бухгалтерия запрашивает дополнительные документы для внутренней отчётности. Электронный формат позволяет оформить их без перехода к бумаге, сохранив при этом корректность и прослеживаемость взаимодействия. Такой подход становится частью привычной административной рутины, особенно если сотрудничество с самозанятыми повторяется регулярно. По сути, ЭДО для самозанятых — это способ работать наравне с ИП, не открывая бизнес, но выглядя как профессиональный и подготовленный контрагент.