Альфа-Курс: знания и инструменты для развития бизнеса

Открыть бизнес, разобраться с налогами, настроить рекламу, нанять первого сотрудника — каждая задача требует специальных знаний. Предприниматель может потратить часы на поиск информации в интернете, но найти устаревшие данные или общие рассуждения. А ошибки в бизнесе стоят денег. Альфа-Курс — образовательная платформа от Альфа-Банка, которая собрала практические знания для предпринимателей в одном месте и в удобных форматах.

Проект запустился осенью 2023 года и уже получил профильные премии: Digital Leaders Awards 2024, «Эффективное образование» 2024 и «Выбор потребителей» 2024.

Что предлагает платформа

Курсы от практиков. Более 40 программ по всем аспектам бизнеса: от регистрации ИП до экспорта товаров в Китай. Материалы готовят вместе с топовыми экспертами и опытными предпринимателями. Есть бесплатные и платные курсы, короткие на час и подробные на 30+ часов. В каждом — видео, конспекты, чек-листы и тесты для проверки знаний.

Готовые решения. В отдельном разделе собраны шаблоны договоров, отчётов и других документов. Не нужно искать бланки по всему интернету и сомневаться в их актуальности. Здесь всё проверено.

Практические инструменты. Онлайн-калькуляторы помогут рассчитать НДС, НДФЛ, зарплату, проценты и рабочие дни. А ещё есть сервис «Сумма прописью онлайн», который облегчит работу с заполнением финансовых документов.

Вебинары. В прямом эфире эксперты разбирают актуальные темы и отвечают на вопросы слушателей.

Статьи, инструкции и чек-листы. На платформе уже более 400 материалов, которые помогают решать конкретные задачи: нанять сотрудника, выйти на маркетплейс, оптимизировать налоговую нагрузку.

Кому подойдёт

Начинающим предпринимателям платформа поможет избежать типичных ошибок. Опытным — углубить знания и получить новые навыки. Тем, кто только думает о бизнесе, — понять, с чего начать и что учесть.

Альфа-Курс охватывает все ключевые направления: маркетинг, ретейл, продажи, финансы, налоги, работу с персоналом. Все материалы постоянно обновляются и дополняются свежей информацией.

Главное преимущество платформы — экономия времени на поиске и проверке информации. Здесь собраны готовые решения от экспертов из разных отраслей.

