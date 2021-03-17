16:47 4.12.2025

Yahoo Finance выделили NPBFX, отметив честное исполнение, технологичную инфраструктуру и прозрачную модель работы, благодаря которым брокер укрепляет доверие трейдеров по всему миру.

Yahoo Finance в своей публикации об итогах премии TrustFinance Performance Awards 2025 отметила, что NPBFX стал обладателем награды “Most Trusted Execution Broker 2025”. В материале отмечено, что брокер стабильно укрепляет доверие трейдеров за счёт точного исполнения сделок, технологического фундамента и прозрачной модели работы, которая стала визитной карточкой компании.

О премии TrustFinance Performance Awards

TrustFinance рассматривает участников через призму реальных метрик — качество исполнения, стабильность инфраструктуры, скорость обработки ордеров, данные клиентских оценок, уровень прозрачности и зрелость комплаенса. Премия охватывает весь глобальный финансовый сектор, деля его на шесть категорий и ежегодно выделяя компании, которые демонстрируют устойчивую эффективность и ответственную работу с пользователями.

Организаторы подчеркивают, что их задача — выявлять тех, кто опирается не на маркетинг, а на проверяемые факты и технологическую надежность, что делает награду значимой для трейдерского сообщества.

NPBFX — победитель в категории Forex

NPBFX стал лауреатом категории “Most Trusted Execution Broker 2025”, в которой традиционно конкурируют ведущие мировые брокеры.

Yahoo Finance выделяет несколько причин, благодаря которым NPBFX вышел в лидеры:

прямой STP/NDD-механизм, исключающий дилерское вмешательство;

подключение к пулу ликвидности Tier-1 с честной рыночной ценой;

отсутствие реквот и предсказуемое маршрутизирование ордеров;

низкая задержка исполнения и устойчивая работа под высокие нагрузки;

оптимизация инфраструктуры для скальпинга, автоторговли и алгоритмических систем.

В статье подчёркивается, что NPBFX не только удержал стандарты прозрачного брокера, но и усилил технологическую платформу: обновил серверную архитектуру, расширил инструменты оперативной прозрачности и внедрил дополнительные решения для защиты данных. Всё это отмечено как вклад в общую стабильность торговой среды.

О компании NPBFX

NPBFX — международный брокер, работающий с 1996 года и использующий прямую агентскую модель доступа к ликвидности. Компания предоставляет торговлю валютами, криптоактивами, товарами, индексами и CFD, делая акцент на технологичность, прозрачные условия и устойчивую инфраструктуру.

В ноябре брокер получил новую награду — Most Recommended Forex Broker for Islamic Accounts Kazakhstan 2025 от Finance Derivative. Эксперты отметили корректную работу с исламскими счетами, понятные условия, высокую скорость сервиса и стабильность торговой системы.

Награда стала подтверждением долгосрочного курса компании на развитие сервисов и поддержку клиентов.