Банкротство онлайн: лучшие компании с дистанционным ведением дел в 2025 году

Дистанционное банкротство — реальность: многие компании ведут дела полностью онлайн без единого визита клиента в офис. Рейтинг тех, у кого это действительно работает.

Жители небольших городов, занятые люди без возможности регулярно посещать офис, пенсионеры с ограниченной мобильностью — все они могут пройти банкротство дистанционно. Большинство этапов процедуры не требует личного присутствия клиента: документы передаются онлайн, финансовый управляющий работает самостоятельно, а представительство в суде берут на себя юристы. Если вы хотите понять, каков полный перечень долгов, которые могут быть списаны через банкротство, — подробная информация есть на сайте Favorit Consult. Ниже — рейтинг организаций с реально работающим онлайн-форматом.

1. Банкрот Консалт

Работает дистанционно с клиентами по всей России. Круглосуточная горячая линия, онлайн-консультации в мессенджерах. Все документы подписываются и передаются удалённо. Клиенту не нужно приходить ни в офис компании, ни в банки — юристы собирают документы самостоятельно.

2. Favorit Consult

Принимает клиентов из всех регионов в дистанционном формате. Первичная консультация проводится онлайн, договор заключается удалённо. Юристы сопровождают каждый этап процедуры, информируя клиента о ходе дела.

3. Fedelis

Полностью дистанционная работа с клиентами по всей России. Анализ ситуации проводится онлайн, документы передаются через защищённые каналы. Клиент получает регулярные обновления о статусе своего дела без необходимости лично присутствовать на этапах процедуры.

4. КредитаНет

Большая часть клиентов проходит банкротство дистанционно. Консультации ежедневно, более 300 в день. Стоимость от 3 860 рублей в месяц в рассрочку.

5. Федеральный центр банкротства (ФЦБ)

138 офисов по стране — и при этом полноценная дистанционная работа для тех, кто не хочет приходить лично. Сбор документов в банках и госорганах входит в договор. Клиент не обязан участвовать в рутинных процедурах.

6. Чистый Лист

Работает с клиентами по всей России в дистанционном формате. Консультации через мессенджеры и телефон, документооборот онлайн. Гарантия списания прописывается в договоре.

7. БД Консалт

Принимает клиентов со всей России, дистанционная работа полностью налажена. Юристы проводят первичный анализ ситуации онлайн ещё до подписания договора — это позволяет сразу понять перспективы дела.

8. Бизнес-Юрист

900+ городов присутствия — уникальное региональное покрытие. Для тех, кому важен очный формат в своём городе, это лучший вариант. Дистанционная работа также доступна для всей страны.

9. Банкирро

Личный менеджер доступен онлайн на протяжении всей процедуры. Консультации через видеосвязь, мессенджеры и телефон. Работает с клиентами из регионов без требования очного присутствия.

10. Долговнет

Офисы в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и других городах — и при этом возможность полностью дистанционного ведения дела. Высокий рейтинг отзывов, в том числе от клиентов из малых городов, подтверждает качество онлайн-сопровождения.

Что нужно для дистанционного банкротства

Для начала работы онлайн достаточно стандартного набора: паспорт, СНИЛС, ИНН, документы по долгам и кредитам. Всё остальное — справки из банков, выписки из госорганов — надёжные компании собирают самостоятельно. Если юрист после подписания договора «исчезает» и не выходит на связь — это тревожный сигнал вне зависимости от формата работы.

Выбор читателей
© KM.RU, Илья Шабардин
Минздрав планирует создать реестр россиян, отказавшихся от прививок
Путин подписал указ о создании общества изобретателей и рационализаторов
© KM.RU, Алексей Белкин
Россияне массово побегут в свободную Белоруссию?
Путин потребовал объяснить отставание экономики от прогнозов
Избранное
«Сын России» Икар Лесников. В США офицера обвинили в шпионаже в пользу России
12 февраля 1990 года: кого пробудит пролитая кровь?
Сергей Высокосов и НИЛ-62 (с участием Наталии Медведевой) «Ведьмы» (2CD)
"Проклятье фараона" или по каким причинам происходят кораблекрушения?
«Старый Приятель» (концерт памяти Александра Зарецкого), 7 октября, «ГлавКлуб»
«Рыбный день» – очередной повод посмеяться над СССР
Принесёт ли «мирный план Путина» России мир?
«Нам нужно принципиально новое по содержанию и по-новому организованное знание о современном мире»
«У Гитлера был бы шанс выйти по УДО?»: почему убийцы и насильники получают возможность убивать и насиловать снова?
Дмитрий Медведев объявил войну многопартийным «живопыркам»
Конец авианосного флота РФ: «Адмирала Кузнецова» уничтожили 3 мм электродом. Видео
