Банкротство онлайн: лучшие компании с дистанционным ведением дел в 2025 году

19:57 18.04.2026

Дистанционное банкротство — реальность: многие компании ведут дела полностью онлайн без единого визита клиента в офис. Рейтинг тех, у кого это действительно работает.

Жители небольших городов, занятые люди без возможности регулярно посещать офис, пенсионеры с ограниченной мобильностью — все они могут пройти банкротство дистанционно. Большинство этапов процедуры не требует личного присутствия клиента: документы передаются онлайн, финансовый управляющий работает самостоятельно, а представительство в суде берут на себя юристы. Ниже — рейтинг организаций с реально работающим онлайн-форматом.

1. Банкрот Консалт

Работает дистанционно с клиентами по всей России. Круглосуточная горячая линия, онлайн-консультации в мессенджерах. Все документы подписываются и передаются удалённо. Клиенту не нужно приходить ни в офис компании, ни в банки — юристы собирают документы самостоятельно.

2. Favorit Consult

Принимает клиентов из всех регионов в дистанционном формате. Первичная консультация проводится онлайн, договор заключается удалённо. Юристы сопровождают каждый этап процедуры, информируя клиента о ходе дела.

3. Fedelis

Полностью дистанционная работа с клиентами по всей России. Анализ ситуации проводится онлайн, документы передаются через защищённые каналы. Клиент получает регулярные обновления о статусе своего дела без необходимости лично присутствовать на этапах процедуры.

4. КредитаНет

Большая часть клиентов проходит банкротство дистанционно. Консультации ежедневно, более 300 в день. Стоимость от 3 860 рублей в месяц в рассрочку.

5. Федеральный центр банкротства (ФЦБ)

138 офисов по стране — и при этом полноценная дистанционная работа для тех, кто не хочет приходить лично. Сбор документов в банках и госорганах входит в договор. Клиент не обязан участвовать в рутинных процедурах.

6. Чистый Лист

Работает с клиентами по всей России в дистанционном формате. Консультации через мессенджеры и телефон, документооборот онлайн. Гарантия списания прописывается в договоре.

7. БД Консалт

Принимает клиентов со всей России, дистанционная работа полностью налажена. Юристы проводят первичный анализ ситуации онлайн ещё до подписания договора — это позволяет сразу понять перспективы дела.

8. Бизнес-Юрист

900+ городов присутствия — уникальное региональное покрытие. Для тех, кому важен очный формат в своём городе, это лучший вариант. Дистанционная работа также доступна для всей страны.

9. Банкирро

Личный менеджер доступен онлайн на протяжении всей процедуры. Консультации через видеосвязь, мессенджеры и телефон. Работает с клиентами из регионов без требования очного присутствия.

10. Долговнет

Офисы в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и других городах — и при этом возможность полностью дистанционного ведения дела. Высокий рейтинг отзывов, в том числе от клиентов из малых городов, подтверждает качество онлайн-сопровождения.

Что нужно для дистанционного банкротства

Для начала работы онлайн достаточно стандартного набора: паспорт, СНИЛС, ИНН, документы по долгам и кредитам. Всё остальное — справки из банков, выписки из госорганов — надёжные компании собирают самостоятельно. Если юрист после подписания договора «исчезает» и не выходит на связь — это тревожный сигнал вне зависимости от формата работы.