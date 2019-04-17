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В русской версии «Хеллбоя» вместо Сталина появился Гитлер

08:55 17.04.2019
В русской версии «Хеллбоя» вместо Сталина появился Гитлер
Кадр с сайта kinopoisk.ru
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Российские прокатчики блокбастера «Хеллбой», вышедшего 11 апреля, вымарали из ленты упоминание Сталина, а в субтитрах заменили его на Гитлера.

В сцене, где Баба-Яга должна была вызвать Сталина из загробного мира, но усилиями прокатчика вышло так, что персонаж славянской мифологии почему-то призывал Гитлера, передает сайт KG.

В то же время в английской версии фильма все было правильно. То есть Баба-Яга во время встречи с Хеллбоем рассказала, что в последний раз виделась с красным гигантом, когда пыталась поднять из мертвых Сталина.

Некоторые зрители отметили, что поверх оригинальной дорожки были «запиканы» только два слова в фильме: *** (мужской половой орган) и «Гитлер». При этом первое слово убрали из субтитров, а второе почему-то оставили.

Возможно, прокатчики просто не захотели лишний раз порочить светлое имя Сталина. Ведь, согласно проведенному опросу, 52% респондентов считают роль Сталина скорее положительной и 18% — целиком положительной. Это абсолютный рекорд за все время опросов. Так, в 2006–2009 годах данный показатель колебался в диапазоне 39–49%.
 

Темы: Кино
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