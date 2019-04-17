Александра Панкратова-Черного обвинили в пьянстве и сняли с рейса

16:42

Известный российский актер был снят 17 апреля с авиарейса в Барнауле, где он играл в спектакле «Как родители жениха дочке выбирали».

Сам артист утверждает, что ничего страшного не произошло. «Мы отыграли спектакль, прошли фейс-контроль, сели в самолет. Все нормально, - пояснил артист «КП». – Подошла стюардесса, я заказал 100 грамм водки. 100 грамм водки и воды без газа! И салатик, если можно. Подходит какой-то мальчик-стюард и говорит, вы себя ведете неадекватно. Я его спрашиваю, в чем неадекватность моего поведения? Вы заказали 100 грамм водки. Так я могу литр заказать, я в бизнес-классе лечу! И началась ссора. Я его не оскорблял, я к пассажирам даже обратился, посмотрите на меня, разве я пьяный? Нет, пришла полиция, меня увели. Я не сопротивлялся. Все! Чистая провокация! Наверное, всему экипажу заплатила пресса, чтобы поднять скандал. Что Панкратова в родном Барнауле высадили из самолета. Как же это можно, как не стыдно! Меня на моей родине позорить! Это явная провокация!»

В компании-перевозчике «Аэрофлот» прокомментировали ситуацию так: «В связи с многочисленными запросами и сообщениями СМИ Аэрофлот заявляет по ситуации с Александром Панкратовым–Чёрным следующее. В среду, 17 апреля, пассажир класса бизнес Александр Панкратов-Чёрный явился на посадку на рейс SU1431 из Барнаула в Москву в числе последних. По внешним признакам находился в состоянии опьянения, просьбу старшего бортпроводника предъявить посадочный талон проигнорировал, самовольно прошёл в салон и сразу же потребовал принести спиртные напитки, сопровождая требование нецензурной бранью. Несмотря на разъяснения о необходимости соблюдения правил авиакомпании, пассажир продолжал оскорбления. Кроме того, пассажир требовал позвать КВС, пытаясь пройти в кабину пилотов. На устные и письменное предупреждения экипажа не реагировал».



