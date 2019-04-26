10:54

В Москве на 92-м году жизни скончалась Народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Малого театра Тамару Михайлову.



Фото с сайта 24smi.org

"Сегодня в больнице в реанимации после тяжелой, продолжительной болезни скончалась звезда театра и кино Элина Быстрицкая", — приводит агентство слова Михайловой.

Прощание с актрисой состоится в театре. Друзья и коллеги артистки надеются, что она будет похоронена на Новодевичьем кладбище. Точные даты прощания и похорон будут известны позже.

Советская и российская актриса театра и кино Элина Авраамовна Быстрицкая родилась 4 апреля 1928 года в Киеве. Окончила Киевский государственный институт театрального искусства имени И. К. Карпенко-Карого.

Служила в Вильнюсском драматическом театре и Московском драматическом театре имени А.С. Пушкина. С 1958 года — актриса Академического Малого театра.



Фото с сайта kino-teatr.ru

Дебютной работой в кино актрисы стала роль военного врача в фильме "В мирные дни" (1950). Всесоюзную известность Быстрицкой принесла роль Аксиньи в фильме Сергея Герасимова "Тихий Дон" (1957-1958).

Актриса также снималась в таких фильмах как "Богатырь" идет в Марто", "Добровольцы", "Русский сувенир", "Все остается людям", "Негасимое пламя", "Николай Бауман", "Семь дней после убийства", "Бабий яр", "Рукопашная" , "Возвращение Мухтара-3" и других картинах.

Быстрицкая также преподавала на кафедре актерского мастерства в ГИТИСе, в Театральном училище им. М.С. Щепкина.