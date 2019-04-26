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Скончалась народная артистка СССР Элина Быстрицкая

10:54 26.04.2019

В Москве на 92-м году жизни скончалась Народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Малого театра Тамару Михайлову.


Фото с сайта 24smi.org

"Сегодня в больнице в реанимации после тяжелой, продолжительной болезни скончалась звезда театра и кино Элина Быстрицкая", — приводит агентство слова Михайловой.

Прощание с актрисой состоится в театре. Друзья и коллеги артистки надеются, что она будет похоронена на Новодевичьем кладбище. Точные даты прощания и похорон будут известны позже.

Советская и российская актриса театра и кино Элина Авраамовна Быстрицкая родилась 4 апреля 1928 года в Киеве. Окончила Киевский государственный институт театрального искусства имени И. К. Карпенко-Карого.

Служила в Вильнюсском драматическом театре и Московском драматическом театре имени А.С. Пушкина. С 1958 года — актриса Академического Малого театра.


Фото с сайта kino-teatr.ru

Дебютной работой в кино актрисы стала роль военного врача в фильме "В мирные дни" (1950). Всесоюзную известность Быстрицкой принесла роль Аксиньи в фильме Сергея Герасимова "Тихий Дон" (1957-1958).

Актриса также снималась в таких фильмах как "Богатырь" идет в Марто", "Добровольцы", "Русский сувенир", "Все остается людям", "Негасимое пламя", "Николай Бауман", "Семь дней после убийства", "Бабий яр", "Рукопашная" , "Возвращение Мухтара-3" и других картинах.

Быстрицкая также преподавала на кафедре актерского мастерства в ГИТИСе, в Театральном училище им. М.С. Щепкина.

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Комментарии читателей
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26.04.2019, 15:59
Гость: IgS

Символ эпохи, целой эпохи. и красивый - и внутренне и внешне символ. Понятно что 90 лет это цифра а грусть остается все равно.
26.04.2019, 13:45
Гость: Татьяна Алексеевна

ОГРОМНОЕ СПАСИБО за честное служение искусству! ВЕЧНАЯ СЛАВА и ПАМЯТЬ!
26.04.2019, 12:18
Гость: Титус

Мир её праху. Одна из знаковых актрис старших поколений советских людей.
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