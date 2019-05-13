Мединский рассказал об успешной конкуренции нашего кино с Голливудом

13:18

Министр культуры РФ Владимир Мединский полагает, что отечественное кино показывает поразительный рост.

По его мнению, российские фильмы ориентируются на массового зрителя и успешно составляют конкуренцию Голливуду в прокате, сообщает РИА Новости.

Министр напомнил, что с 2012 по 2018 год рост посещаемости российского кино повысился в два раза. В 2012 году его зрителями стали 28,7 миллиона человек, в 2018 - 57,9 миллиона. «Главная составляющая успехов отечественного кино – это очевидный качественный рост. У нас просто стали снимать хорошие фильмы, эти фильмы ориентируются на зрителя, они рассказывают об интересных людям героях и событиях, они опираются на близкие соотечественникам историко-культурные нравственные ценности. И, главное, российская киноиндустрия в последние годы наловчилась производить такие фильмы не от случая к случаю, а системно».

Министр напомнил, что рекордные показатели кино показывает в условиях беспрецедентной жёсткой рыночной конкуренции с «глобальным Голливудом», которой не было в советские времена.