]]> ]]>
Главная Кино Новости

Мединский рассказал об успешной конкуренции нашего кино с Голливудом

13:18 13.05.2019
Мединский рассказал об успешной конкуренции нашего кино с Голливудом
© KM.RU, Алексей Белкин
Материалы по теме:

Министр культуры РФ Владимир Мединский полагает, что отечественное кино показывает поразительный рост.

По его мнению, российские фильмы ориентируются на массового зрителя и успешно составляют конкуренцию Голливуду в прокате, сообщает РИА Новости

Министр напомнил, что с 2012 по 2018 год рост посещаемости российского кино повысился в два раза. В 2012 году его зрителями стали 28,7 миллиона человек, в 2018 - 57,9 миллиона. «Главная составляющая успехов отечественного кино – это очевидный качественный рост. У нас просто стали снимать хорошие фильмы, эти фильмы ориентируются на зрителя, они рассказывают об интересных людям героях и событиях, они опираются на близкие соотечественникам историко-культурные нравственные ценности. И, главное, российская киноиндустрия в последние годы наловчилась производить такие фильмы не от случая к случаю, а системно».

Министр напомнил, что рекордные показатели кино показывает в условиях беспрецедентной жёсткой рыночной конкуренции с «глобальным Голливудом», которой не было в советские времена.

Темы: Кино в мире, Кино в России, Кинопроизводство и кинопроцесс в России, Проблемы кинопроката в России, Министерство культуры РФ
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
13.05.2019, 16:02
Гость: Путник

Конкурирует в чем? В безфкусице, в отвратной игре "актеров", в нелепых сценариях, бездарных режессуре? Даже реальные истории превращают в голивудчину. Все новинки рассчитаны на интелект ниже среднего. После таких сказочек легко убедить любой не искушенный ум в чем угодно. Конкурировать в деформации сознания молодежи? Такая же бутафория была и в СССР. Результат известен. Вобщем, полный мрак и безнадега.
13.05.2019, 15:30
Гость: Изя

Медоречивый плагиатор ещё не то расскажет, чтобы оправдать успешно освоенные мильярды "рябчиков, а заодно и свои трудовые мозоли от усердной работы в министерском кресле. Кстати, а не напомнит ли он бескультурным ротозеям, какие именно фильмы он имел ввиду, а то таинственные киношедевры почему-то не припоминаются?
13.05.2019, 15:04
Гость: Ай балам

Министр в какой стране живёт? Да у Голивуда такое третьесортное дерьмо закупают ,что сериал слепая шедевром кажется или про снайпершу.
Все комментарии (5)
]]>
]]>

xProduct()

]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.