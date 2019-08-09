Минкульт добивается запрета на пронос еды в кинотеатры

13:46

Министерство культуры РФ собралось законодательно закрепить обязанности кинотеатров по обеспечению безопасности зрителей.

Соответствующий законопроект Минкультуры опубликован на портале проектов нормативных правовых актов, сообщает «Парламентская газета». Исходя из проекта, демонстратор фильма обязан поддерживать в кинотеатре необходимый уровень безопасности, информировать посетителей об их действиях в случае угрозы возникновения или при возникновении чрезвычайной ситуации, а также организовывать эвакуацию. Он также обязан соблюдать требования закона о защите детей от вредной информации.

Кинотеатры должны будут утверждать правила посещения, в том числе правила и условия доступа, поведения зрителей, порядок возврата билетов. Также гражданам должна быть предоставлена возможность ознакомления с правилами посещения до покупки билета, в том числе онлайн.

Отдельно прописан запрет на проведение фотоаудиовидеозаписи демонстрируемых в кинозалах фильмов или их фрагментов — вне зависимости от цели записи.

Согласно документу, правила посещения должны содержать запрет на пронос на территорию кинотеатра оружия и боеприпасов, колющих или режущих предметов, взрывчатых и других опасных веществ, а также наркотиков и стимуляторов. Также можно будет запретить пронос пиротехники, громоздких предметов, продуктов питания, за исключением приобретённых в кинотеатре.

