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Минкульт добивается запрета на пронос еды в кинотеатры

13:46 9.08.2019
Минкульт добивается запрета на пронос еды в кинотеатры
Министерство культуры © KM.RU, Алексей Белкин
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Министерство культуры РФ собралось законодательно закрепить обязанности кинотеатров по обеспечению безопасности зрителей.

Соответствующий законопроект Минкультуры опубликован на портале проектов нормативных правовых актов, сообщает «Парламентская газета». Исходя из проекта, демонстратор фильма обязан поддерживать в кинотеатре необходимый уровень безопасности, информировать посетителей об их действиях в случае угрозы возникновения или при возникновении чрезвычайной ситуации, а также организовывать эвакуацию. Он также обязан соблюдать требования закона о защите детей от вредной информации.

Кинотеатры должны будут утверждать правила посещения, в том числе правила и условия доступа, поведения зрителей, порядок возврата билетов. Также гражданам должна быть предоставлена возможность ознакомления с правилами посещения до покупки билета, в том числе онлайн.

Отдельно прописан запрет на проведение фотоаудиовидеозаписи демонстрируемых в кинозалах фильмов или их фрагментов — вне зависимости от цели записи.

Согласно документу, правила посещения должны содержать запрет на пронос на территорию кинотеатра оружия и боеприпасов, колющих или режущих предметов, взрывчатых и других опасных веществ, а также наркотиков и стимуляторов. Также можно будет запретить пронос пиротехники, громоздких предметов, продуктов питания, за исключением приобретённых в кинотеатре.
 

Темы: Законотворческая деятельность в России, Кино в России, Персоны и деятели российского кино, Персоны и события в мире кино, Министерство культуры РФ
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
09.08.2019, 18:15
Гость: Удивляюсь

Откуда пришло это жевание во время киносеанса? В старые добрые времена только целовались, и то на заднем ряду.Неужели опять госдеп виноват?
09.08.2019, 16:32
Гость: не

быстрее запретят посещение без жратвы
09.08.2019, 16:05
Гость: Владимир С-Пб

Не люблю ходить по кинотеатрам
Сидишь как в харчевне, воняет кукурузой, рыгают колой.
Быдлятник какой-то.
Все комментарии (7)
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