Юрий Дудь представил фильм о захвате школы в Беслане

12:11

Блогер и владелец посещаемого канала «ВДудь» Юрий Дудь представил фильм о захвате школы и теракте в Беслане.

Видео опубликовано на канале Дудя. «15 лет назад здесь случился самый страшный теракт в нашей истории. 1 сентября прямо во время праздничной линейки террористы захватили школу №1 города Беслан. В заложниках оказалось более 1000 человек, три дня их удерживали без еды и воды в душном, тесном и обвешанном взрывчаткой спортзале.

Когда случился штурм, большая часть заложников была освобождена, но 334 человека погибли, 186 из них - дети. Про Беслан снято много видео, но это совсем не причина не вспоминать про эту трагедию вновь. Когда изучаешь обстоятельства этого теракта, хочется кричать и плакать - от ужаса, злобы, сочувствия и боли.

В этом выпуске мы покажем людей, которые продолжают жить нормальной жизнью, как бы сильно по ним этот теракт ни ударил. Мы покажем, что Беслан - это не только кошмар 2004 года, но и очень сильные люди, которые уже полтора десятилетия ведут героическую борьбу за свое здоровье и счастье», — сказано в аннотации к фильму.

Первого сентября 2004 года террористы Шамиля Басаева захватили в Беслане школу прямо во время линейки. В плену оказалось более 1000 человек.

