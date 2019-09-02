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Юрий Дудь представил фильм о захвате школы в Беслане

12:11 2.09.2019
Юрий Дудь представил фильм о захвате школы в Беслане
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Блогер и владелец посещаемого канала «ВДудь» Юрий Дудь представил фильм о захвате школы и теракте в Беслане.

Видео опубликовано на канале Дудя. «15 лет назад здесь случился самый страшный теракт в нашей истории. 1 сентября прямо во время праздничной линейки террористы захватили школу №1 города Беслан. В заложниках оказалось более 1000 человек, три дня их удерживали без еды и воды в душном, тесном и обвешанном взрывчаткой спортзале.

Когда случился штурм, большая часть заложников была освобождена, но 334 человека погибли, 186 из них - дети. Про Беслан снято много видео, но это совсем не причина не вспоминать про эту трагедию вновь. Когда изучаешь обстоятельства этого теракта, хочется кричать и плакать - от ужаса, злобы, сочувствия и боли.

В этом выпуске мы покажем людей, которые продолжают жить нормальной жизнью, как бы сильно по ним этот теракт ни ударил. Мы покажем, что Беслан - это не только кошмар 2004 года, но и очень сильные люди, которые уже полтора десятилетия ведут героическую борьбу за свое здоровье и счастье», — сказано в аннотации к фильму.

Первого сентября 2004 года террористы Шамиля Басаева захватили в Беслане школу прямо во время линейки. В плену оказалось более 1000 человек.
  

Темы: Борьба с терроризмом в России, Кино в России, Персоны и деятели российского кино, Персоны и события в мире кино, Премьеры в мире кино
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Комментарии читателей
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02.09.2019, 13:42
Гость: Реалло

До ТОГО страшного дня я думал,что все мыслимое и немыслимое уже перешли 75 лет назад фашисты и бендера...но оказалось,что еще можно убивать первоклассников 1 сентября у них в школе...до этого даже ССовские выродки не додумались.А додумались "товарищи" ч....Ненавижу эту нацию с того дня.Да и фашистам они тоже усердно прислуживали,не зря их Сталин наказал,да мало !
02.09.2019, 13:15
Гость: IgS

Видно госдеп дал установку раскручивать национальную рознь. Да и Сорос все никак не успокоится.
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