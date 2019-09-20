Фильм о Холокосте вернет Софи Лорен в большое кино

Одна из самых известных французских актрис мира Софи Лорен празднует 20 сентября свой 85-летней юбилей

Свой заоблачный статус она приобрела не благодаря, а вопреки. Она не меняла мужей, как перчатки, не устраивала громких скандалов, не удалялась в затвор и не занималась саморазрушением, чтобы «киногенично» умереть лет в сорок от передозировки алкоголя и иных стимуляторов.

Сразу для нескольких поколений Софи Лорен стала воплощением красоты и элегантности. При этом нельзя сказать, что у актрисы выдающаяся внешность. В 1962 году журнал Time уничижительно писал о молодой артистке: «Нос у нее слишком длинный. Зубы неровные. Шея – как выразилась одна ее соперница – как у «неаполитанского жирафа». Талия, кажется, начинается в районе бедер. Ступни слишком большие. Руки огромные. Лоб низкий. Рот слишком широкий. Но – мамма мия – она абсолютно великолепна!» Причем, сама Софи Лорен тоже относилась к своей внешности критически.

«Звездной» ролью для Софи Лорен, в отличие от многих ее коллег, оказалась не роковая красотка и не харизматичная стерва. Первый в мире «Оскар» за лучшую женскую роль на иностранном языке она получила в том же 1962-м, снявшись с Жаном-Полем Бельмондо в военной драме «Чочара». По сюжету, героиня Лорен Чезира подвергается насилию со стороны арабов. Кинокритиков поразила актерская выразительность Софи Лорен и ее органика.

В другие годы партнерами Лорен по фильмам были Фрэнк Синатра, Кларк Гейбл и другие звезды первой величины. А дуэт с Марчелло Мастроянни признан одним из самых знаменитых в истории кино. «Брак по-итальянски» принес актрисе известность на весь Советский Союз. Очень активно Софи Лорен снималась с такими голливудскими актерами, как Грегори Пек, Пол Ньюман, Питер О’Тул.

Всю жизнь Софи Лорен прожила с одним мужем – продюсером Карло Понти. Именно он открыл ее как великую актрису, сумев выгодно подать ее нестандартную внешность. Поначалу актриса настолько нелепо выглядела перед камерами, что Понти предложил ей отрезать кусочек носа у пластического хирурга, но Лорен с гневом отвергла это предложение. Тогда Понти пошел другим путем, иначе выставив свет, и ее лицо буквально преобразилось.

Продюсер влюбился актрису, но поскольку он был старше на 22 года и женат, с расторжением брака в католической стране ему пришлось трудно. Пара даже была вынуждена тайно расписаться в Мексике. Брак Софи Лорен долгое время был омрачен отсутствием детей (у актрисы несколько раз были выкидыши). Но она прошла курс лечения от бесплодия и в декабре 1968 годила сына Карло Понти-младшего, а спустя пять лет – второго сына Эдуардо.

Именно благодаря последнему Софи Лорен еще остается в кино. В последние лет 20 она практически не появляется на экранах, но для проектов Эдуардо Понти обычно делает исключение. В 2002-м она снялась в его фильме «Только между нами», исполнив одну из главных женских ролей. А вскоре после 85-летнего юбилея Софи Лорен ее можно будет увидеть в новой киноработе Эдуардо Понти «Вся жизнь впереди» – экранизации одноимённого романа Ромена Гари. Здесь для нее уготована роль мадам Розы – женщину, выжившую во время Холокоста и подружившуюся с 12-летним иммигрантом из Сенегала по имени Момо. Съемки проходят в Италии.

Для Лорен это первая полноценная киноработа за последние десять лет (в 2008-м она сыграла небольшую роль мертвой матери одного из героев). Софи Лорен признается, что в «Только между нами» она позволит себе «выражать на экране эмоции способом, который весьма удивит зрителей». Она признает, что ей очень комфортно работать с сыном, который «знает каждый дюйм» её лица, сердца и души. Эдуардо отвечает матери взаимностью и признает, что Софи находится в отличной форме и что в свои 85 лет выкладывается в каждой сцене фильма по максимуму – как эмоционально, так и физически.

Кроме Лорен, в картине снимаются испанская актриса-трансгендер Абель Самора («Три дня с семьёй», «Визави»), итальянский актёр Ренато Карпентьери («Нежность», «Пираньи Неаполя»), иранский актёр Бабак Карими («Венецианский детектив», «Развод Надера и Симин») и непрофессиональный актёр Ибрагима Гайс, исполняющий роль Момо. Есть надежда, что фильм будет завершен к марту 2020-го года, правда, официальной даты его премьеры пока не назначено.

Кадр с сайта kino-teatr.ru