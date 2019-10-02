Министерство культуры продвинет в прокате «Тайну печати дракона»

12:45

Минкультуры и Фонд кино приняли решение финансовую поддержку в кинопрокате нескольким отечественным лентам.

Организации будут продвигать в прокате в третьем и четвертом кварталах 2019 года шесть российских картин, сообщает ТАСС. Фильмы определялись по итогам отбора национальных фильмов, претендующих на получение финансовой поддержки.

В результате советом к финансированию на возвратной основе утверждены следующие кинопроекты: «Холоп», «Иван Царевич и Серый Волк 4», «Урфин Джюс возвращается», «Тайна печати дракона», «Герой» и «Кома».

Фильм «Тайна печати дракона» вышел в прокат 19 сентября. После блистательной победы над Вием, неутомимый британский путешественник Джонатан Грин отправляется в Москву, где немедленно попадает в острог, а потом оказывается в полном опасностей Китае. В фильме снимались Джеки Чан и Арнольд Шварценеггер. Несмотря на успешный прокат, фильм вряд ли окупится из-за запредельного бюджета.

