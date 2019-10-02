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Министерство культуры продвинет в прокате «Тайну печати дракона»

12:45 2.10.2019
Министерство культуры продвинет в прокате «Тайну печати дракона»
Кадр из «Тайны печати дракона». Фото с сайта kino-teatr.ru
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Минкультуры и Фонд кино приняли решение финансовую поддержку в кинопрокате нескольким отечественным лентам.

Организации будут продвигать в прокате в третьем и четвертом кварталах 2019 года шесть российских картин, сообщает ТАСС. Фильмы определялись по итогам отбора национальных фильмов, претендующих на получение финансовой поддержки.

В результате советом к финансированию на возвратной основе утверждены следующие кинопроекты: «Холоп», «Иван Царевич и Серый Волк 4», «Урфин Джюс возвращается», «Тайна печати дракона», «Герой» и «Кома».

Фильм «Тайна печати дракона» вышел в прокат 19 сентября. После блистательной победы над Вием, неутомимый британский путешественник Джонатан Грин отправляется в Москву, где немедленно попадает в острог, а потом оказывается в полном опасностей Китае. В фильме снимались Джеки Чан и Арнольд Шварценеггер. Несмотря на успешный прокат, фильм вряд ли окупится из-за запредельного бюджета.
 

Темы: Кино в России, Персоны и события в мире кино, Премьеры в мире кино, Проблемы кинопроката в России, Министерство культуры РФ
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02.10.2019, 17:53
Гость: «Тайны печати дракона»

Какая замечательная ХРЕНЬ! :) Столько всего и нонстоп !
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