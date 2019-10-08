Следователи объявили точную причину смерти Дмитрия Марьянова

14:01

Завершено расследование обстоятельств смерти актера Дмитрия Марьянова в подмосковной наркоклинике 15 октября 2017 года. Он умер на 47-м году жизни.

Точной причиной смерти артиста стал сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери, сообщает РИА Новости.

В период с 6 по 15 октября он пребывал в реабилитационном центре, неоднократно жалуясь медикам на плохое самочувствие и боль в ноге. Тем не менее, директор центра никак не реагировала на жалобы, отказывалась доставить актера в больницу и запретила вызывать скорую помощь, поскольку намеревалась продолжить социальную адаптацию Марьянова в своей вотчине.

СК выразил уверенность, что если бы актера вовремя направили в больницу, то он был бы жив и поныне. Директор центра попала под суд по обвинению в оказании услуг, повлекших смерть пациента по неосторожности, но своей вины она не признает.

