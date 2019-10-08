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Следователи объявили точную причину смерти Дмитрия Марьянова

14:01 8.10.2019
Следователи объявили точную причину смерти Дмитрия Марьянова
Дмитрий Марьянов. Фото с сайта ru.wikipedia.org
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Завершено расследование обстоятельств смерти актера Дмитрия Марьянова в подмосковной наркоклинике  15 октября 2017 года. Он умер на 47-м году жизни.

Точной причиной смерти артиста стал сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери, сообщает РИА Новости.    

В период с 6 по 15 октября он пребывал в реабилитационном центре, неоднократно жалуясь медикам на плохое самочувствие и боль в ноге. Тем не менее, директор центра никак не реагировала на жалобы, отказывалась доставить актера в больницу и запретила вызывать скорую помощь, поскольку намеревалась продолжить социальную адаптацию Марьянова в своей вотчине.

СК выразил уверенность, что если бы актера вовремя направили в больницу, то он был бы жив и поныне. Директор центра попала под суд по обвинению в оказании услуг, повлекших смерть пациента по неосторожности, но своей вины она не признает.
  

Темы: Актеры и актрисы российского кино, Кино в России, Персоны и деятели российского кино, Персоны и события в мире кино, Следственный комитет России
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