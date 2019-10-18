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Александр Ширвиндт и Джуди Денч получат премию Станиславского

19:05 18.10.2019
Александр Ширвиндт и Джуди Денч получат премию Станиславского
Александр Ширвиндт. Фото с сайта kino-teatr.ru
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Международную премию Станиславского в номинации «За вклад в развитие российского театра» получат режиссеры Роман Виктюк и Александр Ширвиндт.

Церемония вручения состоится в отеле «Балчуг-Кемпински» в Москве 25 ноября 2019 года. Получат премию и зарубежные актеры, сообщает oteatre.info. Лауреатом в номинации «За вклад в развитие мирового театра» стали актриса Джуди Денч и драматург Том Стоппард.

За наиболее заметные актерские работы последних лет будут награждены Тимофей Трибунцев и Лаура Пицхелаури, за вклад в развитие актерского искусства — театральный педагог Анна Петрова. Самой впечатляющей работой художника в сезоне признано оформление спектакля РАМТ «Зобеида», выполненное Сергеем Якуниным, лучшим театральным критиком — Елизавета Суриц.

В этом году членами жюри стали режиссеры Юрий Бутусов, Евгений Писарев, Марина Брусникина, доктор искусствоведения Видмантас Силюнас, актеры Людмила Максакова, Валерий Баринов, Игорь Гордин, вице-президент Международного фонда К. С. Станиславского Зейнаб Сеид-Зад.
 

Темы: Актеры и актрисы российского кино, Кино в России, Награды и премии в кино, Персоны и события в мире кино, Театр в России
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