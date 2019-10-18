Александр Ширвиндт и Джуди Денч получат премию Станиславского

19:05

Международную премию Станиславского в номинации «За вклад в развитие российского театра» получат режиссеры Роман Виктюк и Александр Ширвиндт.

Церемония вручения состоится в отеле «Балчуг-Кемпински» в Москве 25 ноября 2019 года. Получат премию и зарубежные актеры, сообщает oteatre.info. Лауреатом в номинации «За вклад в развитие мирового театра» стали актриса Джуди Денч и драматург Том Стоппард.

За наиболее заметные актерские работы последних лет будут награждены Тимофей Трибунцев и Лаура Пицхелаури, за вклад в развитие актерского искусства — театральный педагог Анна Петрова. Самой впечатляющей работой художника в сезоне признано оформление спектакля РАМТ «Зобеида», выполненное Сергеем Якуниным, лучшим театральным критиком — Елизавета Суриц.

В этом году членами жюри стали режиссеры Юрий Бутусов, Евгений Писарев, Марина Брусникина, доктор искусствоведения Видмантас Силюнас, актеры Людмила Максакова, Валерий Баринов, Игорь Гордин, вице-президент Международного фонда К. С. Станиславского Зейнаб Сеид-Зад.

